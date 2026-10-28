2,8 milliards de soums en un jour : le lancement d'Apple Pay en Ouzbékistan crée un véritable boom

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2,8 milliards de soums en un jour : le lancement d'Apple Pay en Ouzbékistan crée un véritable boom

Un événement très attendu a eu lieu sur le marché financier numérique de l'Ouzbékistan : le système de paiement mondial Apple Pay a été officiellement lancé dans notre pays et a enregistré une activité record dès le premier jour. En 24 heures, des milliers de nos concitoyens ont testé la commodité du paiement sans contact via leur smartphone.

Selon les données d'Uzum Bank, dès le premier jour du lancement du service, 142 000 clients de la banque ont ajouté leurs cartes à l'application Apple Wallet et ont effectué des opérations de paiement pour une valeur totale de 2,8 milliards de soums avec succès.

Les chiffres marquants du premier jour : où et combien a-t-on payé ?

Les statistiques du premier jour du système Apple Pay ont révélé les faits suivants :

  • 142 000 nouveaux utilisateurs : Au cours des 24 premières heures, 142 000 clients d'Uzum Bank ont lié avec succès leurs cartes Visa au système Apple Wallet ;

  • Taux élevé de paiements récurrents : Parmi toutes les transactions effectuées, la part des paiements répétés a atteint 48,3 pour cent— ce qui montre que les gens ne se contentent pas d'essayer le service, mais commencent à l'utiliser activement dans leur vie quotidienne ;

  • Les secteurs les plus populaires : Les utilisateurs ont principalement utilisé ce nouveau mode de paiement dans les transports publics, les supermarchés, les épiceries, ainsi que dans les restaurants et cafés ;

  • Le plus gros achat unique : Le ticket de paiement unique le plus élevé enregistré via Apple Pay au cours de la première journée a atteint 8,4 millions de soums ;

  • Distribution de 1,2 milliard de soums de cashback : Dans le cadre d'une campagne promotionnelle spéciale, 1,2 milliard de soums de cashback ont été versés aux clients au cours des 24 premières heures.

Intégration à la fintech mondiale et offre spéciale

Cet événement est considéré comme une réussite majeure pour l'économie numérique et l'infrastructure bancaire de l'Ouzbékistan :

  • Standards mondiaux en Ouzbékistan : « Le lancement d'Apple Pay est une étape importante dans l'intégration de l'Ouzbékistan à la fintech mondiale : désormais, les Ouzbeks peuvent utiliser librement un mode de paiement moderne utilisé par des millions de personnes dans le monde. Nos clients attendaient Apple Pay depuis longtemps et le premier jour l'a pleinement confirmé », a souligné Svetlana Xe, présidente du conseil d'administration d'Uzum Bank ;

  • Possibilité de connexion : Actuellement, il est possible de lier instantanément les cartes internationales Visa émises par Uzum Bank au système ;

  • 100 % de cashback pour les nouveaux utilisateurs : À l'occasion du lancement du service, la banque a annoncé une promotion spéciale offrant 100 % de cashback (jusqu'à 50 000 soums) sur le premier achat effectué via Apple Pay.

L'arrivée d'Apple Pay sur le marché ouzbek augmente considérablement le volume des paiements sans espèces, portant la sécurité et la rapidité des achats à un nouveau niveau.

Apple PayUzum BankPaiements numériquesFintechOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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