Révolution attendue en Ouzbékistan : Apple Pay et Google Pay sont officiellement disponibles (vidéo)

Sur le marché financier et fintech ouzbek, une nouveauté historique attendue depuis des années a eu lieu : les services de paiement sans contact mondiaux majeurs — Apple Pay et Google Pay sont officiellement opérationnels.

Désormais, les utilisateurs ouzbeks peuvent ajouter leurs cartes émises par les banques commerciales locales à leurs portefeuilles numériques Apple Wallet et Google Wallet pour effectuer des paiements instantanés dans les magasins, restaurants, supermarchés et transports publics via iPhone, Apple Watch, ainsi que les smartphones et montres connectées Android équipés de la technologie NFC.

Conditions de paiement et restrictions : quand Humo et Uzcard seront-ils ajoutés ?

Concernant l'utilisation du service, les aspects et restrictions importants suivants s'appliquent actuellement :

Systèmes internationaux pris en charge : À ce stade, seuls les systèmes de paiement internationaux — Visa et Mastercard — peuvent être ajoutés aux portefeuilles sans contact ;

Statut des cartes nationales : Les cartes locales Humo et Uzcard ne sont pas encore incluses dans les listes ;

Possibilités des banques : Apple a indiqué que certaines banques commerciales pourraient ne pas prendre en charge les deux types de cartes, et que la liste sera progressivement élargie au fur et à mesure du développement du système ;

Exigence pour les appareils Android : Pour effectuer des paiements sans contact via Google Wallet sur le système d'exploitation Android, le smartphone doit impérativement disposer d'une puce NFC (Near Field Communication) .

Quelles banques permettent d'ajouter des cartes ?

Au 27 octobre 2026, 10 banques enOuzbékistan ont déployé ces services (7 banques proposent les deux services, au total 8 banques sont connectées à Apple Pay et 9 banques à Google Pay) :

Banques prenant en charge les deux services (Visa et Mastercard) : Oriyent Finans bank, O‘zmilliybank, Kapitalbank, Ipak Yo‘li banki, TBC Bank et Octobank ;

Banques avec prise en charge partielle : Uzum Bank : Seules les cartes Visa peuvent être ajoutées à Apple Pay et Google Pay ; Hamkorbank : Accepte uniquement les cartes Visa via Apple Pay ; Aloqabank : Fonctionne avec les cartes Visa et Mastercard uniquement via Google Pay ; AVO Bank : Prend en charge uniquement les cartes Mastercard via Google Pay.



Registre des banques prenant en charge Apple Pay et Google Pay

(au 27 octobre 2026)