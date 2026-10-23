Un vol à basse altitude : la nouvelle Tesla Roadster peut-elle sauver le marché de masse ?

Sous la direction d'Elon Musk, Tesla a une fois de plus secoué le monde automobile avec les détails de son projet le plus sensationnel et attendu : la nouvelle génération de la supercar Roadster .

Présentée le 15 octobre 2026, les capacités technologiques de cette voiture électrique dépassent largement les limites des hypercars traditionnelles : moteurs à air comprimé, accélération de 0 à 100 km/h en moins d'une seconde et même une capacité de « manœuvre aérienne » à court terme.

Cependant, une analyse publiée par la célèbre revue scientifique Naked Science soulève une question cruciale : cette supercar coûteuse aux performances stupéfiantes peut-elle résoudre les sérieux problèmes de compétitivité de Tesla sur le marché de masse ?

Système à air comprimé : comment la voiture « vole-t-elle » ?

L'aspect le plus sensationnel du nouveau Roadster réside dans sa combinaison de technologies spatiales et aérodynamiques :

Tuyères à réaction et manœuvres : L'air comprimé provenant de réservoirs haute pression est expulsé avec une grande force par des tuyères spéciales situées à l'avant, à l'arrière et sous la voiture. Il ne s'agit pas d'un vol longue distance comme un avion, mais cela permet à la voiture d'effectuer des manœuvres telles que des sauts courts ou même des rotations dans les airs ;

Force d'appui par ventilateurs : Des ventilateurs puissants sous la carrosserie aspirent l'air, augmentant radicalement la force d'appui (downforce). Cela garantit une adhérence parfaite des pneus sur l'asphalte dans les virages.

Dynamique incroyable : 0,59 seconde et charge gravitationnelle

Les spécifications techniques présentées battent les records des hypercars :

Accélération de fusée : Le modèle standard passe de 0 à 97 km/h en seulement 0,81 seconde . La version extrême Rocket parcourt cette distance en un temps stupéfiant de 0,59 seconde ;

Charge physique extrême : Lors d'une telle accélération, la pression gravitationnelle exercée sur le corps du conducteur atteint 3,4 g sur le modèle standard, et 4,6 g sur la variante Rocket. Cela équivaut à la charge subie par les pilotes de chasse ou les astronautes, exigeant une préparation physique spécifique du conducteur ;

Puissance et autonomie : La puissance du moteur est de 1 mégawatt, avec une capacité de batterie de 150 kWh. La recharge de 15 % à 85 % prend 10 minutes, pour une autonomie d'au moins 480 km et une vitesse maximale supérieure à 370 km/h.

(Il convient de noter que ces chiffres sont des données de présentation et n'ont pas encore été confirmés par des tests indépendants sur piste).

Production en série et obstacles attendus

La sortie du Roadster sur les lignes de production est prévue pour 2028 . Cependant, le projet fait face à plusieurs défis :

Prix et public cible : Le prix de départ de 250 000 dollars évoqué n'est pas définitif. Si le prix augmente, elle pourrait devenir un simple jouet pour collectionneurs (comme le Cybertruck, bien plus cher que prévu) ;

Autorisations légales : La manière dont les autorités de sécurité évalueront la circulation sur route ouverte d'une voiture équipée de tuyères à air comprimé et d'un système d'accélération à réaction reste incertaine.

Le problème principal : expansion chinoise et pénurie de voitures électriques abordables

La conclusion principale de l'expertise de Naked Science est que, alors que Tesla impressionne le public avec ses supercars, la position de l'entreprise sur le marché de masse est menacée :

Concurrence chinoise : Les constructeurs chinois lancent chaque jour de nouveaux véhicules électriques de qualité, et surtout abordables, évincant Tesla des marchés mondiaux ;

Risque de stratégie erronée : L'auteur critique Tesla pour son attention excessive portée aux robotaxis complexes et aux hypercars coûteuses au détriment de nouvelles plateformes abordables et populaires. L'introduction du transport autonome se heurte, quant à elle, à de nombreux obstacles juridiques, économiques et techniques.

Le Roadster pourrait être le sommet de l'ingénierie de Tesla. Mais le destin futur de l'entreprise ne dépend pas de ces supercars, mais de la rapidité avec laquelle elle pourra adapter ces technologies avancées à des voitures abordables destinées au grand public.