La chute brutale des actions de SpaceX fait perdre 600 milliards de dollars à Elon Musk

Après l'IPO la plus importante de l'histoire, les actions de SpaceX ont subi un effondrement brutal, provoquant de sérieux débats sur les marchés financiers. Selon le magazine Fortune, depuis la mi-juin, les titres de l'entreprise ont baissé de 46 %, le prix par action passant d'un record de 201,80 dollars à environ 108 dollars. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Sur fond de cette tendance négative, la fortune globale du milliardaire Elon Musk a également chuté de manière spectaculaire. Son capital est passé d'un pic de 1,33 trillion de dollars à environ 684 milliards de dollars. Ainsi, le montant des pertes a dépassé 600 milliards de dollars, et la fortune de Musk est tombée en dessous du niveau enregistré avant l'entrée en bourse de SpaceX.

Épreuves financières et pression du marché

La prochaine épreuve sérieuse pour l'entreprise devrait être la publication de son premier rapport financier en tant qu'entité publique la semaine prochaine. De plus, le déblocage le mois prochain de jusqu'à 911,5 millions d'actions appartenant aux premiers investisseurs et employés constituera un événement majeur. Si une part significative de ces titres est mise sur le marché, la pression sur les cours pourrait s'intensifier.

Actuellement, l'activité des joueurs intéressés par une baisse supplémentaire de la valeur des actions s'accroît également. Selon les données de la publication, le volume des positions courtes s'élève à environ 219 millions d'actions, soit une multiplication par près de 10 par rapport à la mi-juin, dépassant le tiers des actions en circulation libre.

Contexte du marché et perspectives

L'un des facteurs ayant compliqué davantage la situation a été la baisse de 17 % des actions de Tesla suite à leur rapport trimestriel. Selon les experts, cela s'explique par la diminution de l'engouement initial pour l'IA et par la baisse des actions des fabricants de micro-puces, ce qui a globalement refroidi l'intérêt des investisseurs pour les actifs technologiques à haut risque.

Selon Bloomberg, les analystes de Morgan Stanley soulignent qu'au prix actuel d'environ 100 dollars, le marché ignore pratiquement le potentiel de SpaceX dans le domaine de l'IA. Néanmoins, malgré la baisse de la capitalisation, SpaceX conserve son leadership sur le marché des lancements spatiaux et continue d'étendre son réseau de satellites Starlink.

Elon Musk continue d'exprimer l'espoir que l'entreprise portera son chiffre d'affaires annuel à 1 trillion de dollars d'ici 2030. Les semaines à venir, en particulier la publication des premiers resultats financiers et l'arrivée sur le marché d'un grand volume d'actions débloquées, revêtiront une importance décisive pour évaluer si la valeur actuelle de l'entreprise correspond aux attentes des investisseurs.