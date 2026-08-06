Tesla et SpaceX construiront l’usine « Terafab » de 16,8 milliards de dollars au Texas

Les entreprises Tesla et SpaceX ont annoncé qu’elles allaient lancer au Texas, aux États-Unis, le projet « Terafab », la plus grande usine mondiale de puces avancées. Un investissement initial de 16,8 milliards de dollars est prévu pour ce projet commun, qui devrait à terme contribuer à résorber la pénurie mondiale de semi-conducteurs et à répondre aux besoins de l’intelligence artificielle. Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, l’usine géante sera construite dans le comté de Grayms, près de Houston. Elon Musk, le dirigeant des deux entreprises, a souligné sur sa page de réseau social que cette installation deviendrait le bâtiment le plus grand et le plus coûteux de la planète. Selon SpaceX, la surface de production devrait dépasser 100 millions de pieds carrés et le projet créer au moins 3 000 emplois dans la région.

Une puissance de calcul colossale pour les technologies du futur

L’objectif principal du projet est de créer la puissance de calcul colossale nécessaire pour concrétiser la vision d’avenir d’Elon Musk. À terme, des millions de robots pourraient remplacer le travail humain, les robotaxis circuler de manière entièrement autonome et les satellites se transformer en centres de données destinés à l’entraînement de l’intelligence artificielle. Les capacités de production actuelles ne permettent toutefois pas de répondre à une demande d’une telle ampleur.

Selon les documents financiers présentés par SpaceX, le coût total pourrait atteindre 119 milliards de dollars dans le cadre d’une construction en plusieurs phases. Intel a également indiqué qu’elle contribuerait à ce projet d’envergure, mais la nature exacte de sa participation reste pour l’instant confidentielle.

Une approche verticalement intégrée

Le nouveau complexe sera une entreprise verticalement intégrée réunissant au même endroit la fabrication, le conditionnement et les tests des puces. Cette organisation accélérera considérablement les processus technologiques et permettra de déployer rapidement de nouveaux systèmes de calcul.

Des puces de calcul en périphérie (edge computing) destinées aux robots humanoïdes Optimus de Tesla et aux véhicules autonomes Cybercab

Des processeurs haute performance destinés à piloter les centres de données spatiaux de SpaceX

Des dispositifs logiques et de mémoire à grande échelle

Une attention particulière sera également accordée aux questions environnementales. SpaceX a annoncé qu’elle prévoyait de ne pas utiliser les eaux souterraines locales, mais l’eau du réservoir de Gibbons Creek, situé dans la région. La construction de ce complexe devrait provoquer un tournant sur le marché technologique mondial.