SpaceX achète à Tesla des batteries pour des centaines de millions de dollars

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SpaceX achète à Tesla des batteries pour des centaines de millions de dollars

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a considérablement augmenté cette année ses achats de systèmes de stockage d’énergie industriels Tesla Megapack fabriqués par Tesla. Selon les données d’un rapport financier publié mardi, 295 millions de dollars ont été dépensés pour ces batteries au seul deuxième trimestre, portant le total des achats depuis le début de l’année à 329 millions de dollars. C’est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Ces transactions majeures montrent clairement à quel point les entreprises appartenant à Elon Musk sont étroitement liées. Musk dirige simultanément SpaceX et Tesla et compte parmi leurs principaux actionnaires. Par ailleurs, sa start-up xAI, spécialisée dans l’intelligence artificielle, avait auparavant racheté X, sa plateforme de réseau social, tandis qu’il a été annoncé au début de cette année que SpaceX avait intégré xAI à son groupe.

Le rôle des centres d’intelligence artificielle et des batteries

Selon les experts, ces batteries industrielles sont principalement installées pour être utilisées dans les centres de données de xAI. Avant sa fusion avec SpaceX, xAI avait déjà acheté pour 430 millions de dollars de systèmes Tesla Megapack pour ses centres de serveurs. À titre de comparaison, au premier trimestre de cette année, xAI n’avait acheté que 34 millions de dollars d’équipements similaires.

Selon des informations fondées sur des documents réglementaires, SpaceX avait également acheté, au prix de détail recommandé par le fabricant, des véhicules électriques Tesla Cybertruck pour un montant total de 131 millions de dollars au 2025-12. Ces achats majeurs illustrent l’ampleur de la coopération entre les entreprises.

Des fonctions essentielles pour l’approvisionnement énergétique

Bien que xAI utilise principalement le gaz naturel pour alimenter ses centres de données, notamment des dizaines de turbines situées près du projet Colossus, les grandes batteries comme Tesla Megapack restent un élément essentiel de l’infrastructure. Elles fournissent non seulement une alimentation de secours qui se déclenche en une seconde, mais aussi un apport d’énergie supplémentaire lorsque les processeurs graphiques atteignent leur demande maximale.

Les besoins en électricité des centres d’intelligence artificielle varient constamment en fonction des processus d’entraînement des modèles et de traitement des requêtes. De tels pics peuvent entraîner des coûts supplémentaires pour les services publics locaux ou surcharger les générateurs sur place. Les batteries contribuent à lisser ces fluctuations, à réduire les coûts et à assurer le fonctionnement continu du centre de données.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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