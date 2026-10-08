Elon Musk a gagné 30 milliards de dollars en une journée

·2·Monde
Elon Musk a gagné 30 milliards de dollars en une journée

La fortune de l'entrepreneur américain Elon Musk a de nouveau dépassé les 1 000 milliards de dollars. Les actifs du milliardaire ont augmenté de 30,6 milliards de dollars en une seule journée, le 5 octobre.

Cette forte hausse de sa fortune est principalement due à l'augmentation de la valeur des actions de Tesla et de SpaceX qui en est la cause.

Ainsi, Elon Musk a rejoint le rang des personnalités dont la fortune dépasse les 1 000 milliards de dollars.

Comme la fortune totale du milliardaire dépend directement de la valeur des actions, ses indicateurs financiers fluctuent fréquemment en fonction des changements du marché.

Elon MuskTeslaSpaceXFortuneMilliardaire
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

SpaceX et Tesla prévoient de produire de l'énergie solaire dans l'espaceSpaceX et Tesla prévoient de produire de l'énergie solaire dans l'espace2 octobre 13:55Les secrets du gigantesque Terafab de Tesla et SpaceX dévoilésLes secrets du gigantesque Terafab de Tesla et SpaceX dévoilés10 août 08:50Tesla dévoile l'apparence de son nouveau robot Optimus Gen 3Tesla dévoile l'apparence de son nouveau robot Optimus Gen 324 septembre 14:58Tesla et SpaceX construiront l’usine « Terafab » de 16,8 milliards de dollars au TexasTesla et SpaceX construiront l’usine « Terafab » de 16,8 milliards de dollars au Texas6 août 20:21SpaceX réduit le prix du Starlink Mini aux États-Unis à un niveau recordSpaceX réduit le prix du Starlink Mini aux États-Unis à un niveau record2 octobre 18:29La puissance des satellites SpaceX Star Mind dépasse celle de l'ISSLa puissance des satellites SpaceX Star Mind dépasse celle de l'ISS2 octobre 12:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?