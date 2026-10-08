Elon Musk a gagné 30 milliards de dollars en une journée

La fortune de l'entrepreneur américain Elon Musk a de nouveau dépassé les 1 000 milliards de dollars. Les actifs du milliardaire ont augmenté de 30,6 milliards de dollars en une seule journée, le 5 octobre.

Cette forte hausse de sa fortune est principalement due à l'augmentation de la valeur des actions de Tesla et de SpaceX qui en est la cause.

Ainsi, Elon Musk a rejoint le rang des personnalités dont la fortune dépasse les 1 000 milliards de dollars.

Comme la fortune totale du milliardaire dépend directement de la valeur des actions, ses indicateurs financiers fluctuent fréquemment en fonction des changements du marché.