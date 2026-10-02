SpaceX et Tesla prévoient de produire de l'énergie solaire dans l'espace

·3·Technologie
SpaceX et Tesla prévoient de produire de l'énergie solaire dans l'espace

Les entreprises SpaceX et Tesla, dirigées par Elon Musk, visent à produire 200 gigawatts d'énergie solaire par an dans l'espace. Selon ixbt.com, cette initiative vise à résoudre les problèmes énergétiques sur Terre et à répondre aux besoins technologiques futurs. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Un immense potentiel dans l'espace

Elon Musk souligne que la collecte d'énergie solaire dans l'espace est beaucoup plus efficace que sur Terre, car il n'y a pas d'obstacles liés aux conditions météorologiques et il y a du « soleil en permanence ». Cela permet de porter la production d'énergie à un niveau inédit.

L'entrepreneur a souligné que pour que les États-Unis restent compétitifs face à la Chine, ils doivent augmenter considérablement leur production d'électricité. Selon lui, la Chine produit actuellement environ trois fois plus d'électricité que l'Amérique.

Musk a également attiré l'attention sur l'interdépendance entre l'énergie et l'économie. Selon lui, chaque augmentation de 1 % de la consommation d'électricité aux États-Unis entraîne une croissance équivalente du PIB du pays.

Le projet Star Mind et les nouvelles technologies

Rappelons qu'Elon Musk avait précédemment annoncé que les appareils AI1 de la nouvelle constellation de satellites Star Mind, déployée par SpaceX, seraient équipés de panneaux solaires à haute puissance.

Chacun de ces dispositifs devrait avoir une puissance supérieure à 250 kilowatts. Selon les estimations de Musk, ce chiffre est environ 20 % supérieur à l'énergie produite par la Station spatiale internationale.

La réalisation de ces projets ambitieux devrait marquer un tournant majeur dans l'alimentation en énergie des technologies spatiales et des systèmes d'IA.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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