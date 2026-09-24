Tesla dévoile l'apparence de son nouveau robot Optimus Gen 3

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Tesla dévoile l'apparence de son nouveau robot Optimus Gen 3

Tesla, rompant avec ses plans de présentation officielle, a accidentellement révélé la dernière génération de son robot humanoïde : le modèle Optimus Gen 3. Les détails du nouvel appareil ont été découverts dans le code de l'application mobile destinée aux utilisateurs, suscitant un vif intérêt dans le monde de la technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication Ixbt.com, des modèles 3D portant la mention « gen3 » ont été trouvés directement dans l'application pour smartphones de Tesla. Ces images montrent le robot de nouvelle génération côte à côte avec le prototype précédent, le Gen 2.5. Cela a permis aux experts de comparer clairement les différences entre les deux appareils.

Changements notables dans le design extérieur

Selon les schémas, les ingénieurs ont radicalement repensé l'apparence extérieure du robot. Les éléments mécaniques apparents, visibles dans les versions précédentes, ont été entièrement supprimés. À la place, l'Optimus Gen 3 arbore des finitions noir mat modernes et un design de carrosserie plus intégré, fluide et aérodynamique.

De plus, les articulations complexes reliant le corps et la partie supérieure des jambes sont désormais recouvertes de protections flexibles spéciales. Les mains semblent également avoir été considérablement améliorées. Auparavant, Tesla avait annoncé que les doigts et les paumes de ce robot disposeraient de 22 degrés de liberté de mouvement.

Production et plans futurs

Les images trouvées semblent être des éléments d'interface préparés directement pour l'application mobile de l'entreprise, bien que Tesla n'ait pas encore fait d'annonce officielle publique concernant l'Optimus Gen 3. Rappelons que le PDG Elon Musk avait déclaré dès mars que la troisième version du robot était déjà fonctionnelle, mais qu'elle nécessitait des perfectionnements supplémentaires.

Plus tard, Musk a souligné qu'il avait l'intention de le présenter peu avant le début de la production afin d'éviter que les concurrents de Tesla ne copient le design. Actuellement, l'entreprise prépare activement son infrastructure : des zones spéciales sont libérées à l'usine de Fremont pour la production de l'Optimus, et une usine dédiée est en cours de construction à Téhéran.

TeslaOptimus Gen 3Elon MuskRobotiqueTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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