La célèbre joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Asaubayeva a partagé des photos de son séjour à Genève. Elle est venue soutenir le grand maître ouzbek Javohir Sindarov, qui s'apprête à disputer le championnat du monde. Parmi ses notes personnelles, une confidence humoristique : elle n'arrive pas à apprendre à l'un de ses compagnons à devenir un bon photographe. Bibisara publie des photos depuis Genève La leader de l'équipe nationale féminine du Kazakhstan, Bibisara Asaubayeva, a raconté sur sa chaîne Telegram comment se déroulent ses premiers jours à Genève. La joueuse d'échecs n'est pas venue en Suisse pour un simple voyage, mais pour participer à un événement sportif majeur et soutenir Javohir Sindarov. Elle a partagé avec ses abonnés des images des événements officiels, de la salle de tournoi et de ses promenades en ville. Selon Asaubayeva, l'agenda est très chargé avant l'un des affrontements les plus importants du monde des échecs.

« Les premiers jours à Genève ont été très productifs. Nous sommes allés à la salle de tournoi, avons assisté à la conférence de presse et à la cérémonie d'ouverture. J'ai retrouvé des amis », a-t-elle écrit. « J'ai du mal à faire prendre des photos par Muhiddin » Un autre aspect de la publication d'Asaubayeva a attiré l'attention des fans : sa confession humoristique. La joueuse d'échecs a critiqué avec humour les compétences en photographie de l'un de ses compagnons, Muhiddin. Selon elle, le processus de prise de vue ne donne pas les résultats escomptés. « Et, bien sûr, j'ai du mal à faire prendre des photos par Muhiddin, sa carrière de photographe ne décolle pas vraiment », a plaisanté Asaubayeva. Ainsi, ce voyage à Genève, à l'aube d'une grande bataille pour le titre mondial, reste gravé dans les mémoires des joueurs non seulement pour les événements officiels, mais aussi pour les moments sincères entre amis. Quel défi important attend Javohir Sindarov ? Le match principal pour le championnat du monde d'échecs aura lieu à Genève du 24 novembre au 12 décembre. Le grand maître ouzbek Javohir Sindarov affrontera le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju.