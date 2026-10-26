Чилонзорда 4 млрд сўмдан ортиқ солиқ қарздорлиги ундирилди

·39·Иқтисодиёт
Чилонзорда 4 млрд сўмдан ортиқ солиқ қарздорлиги ундирилди

Мажбурий ижро бюроси Чилонзор туман бўлими иш юритувига Тошкент шаҳар солиқ бошқармаси бошлиғининг биринчи ўринбосари қарорига асосан, «S.E.G.E» МЧЖдан давлат фойдасига 4 млрд 68 млн 656 минг сўм солиқ қарздорлигини ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжати келиб тушган.

Мазкур ижро ҳужжати бўйича давлат ижрочиси томонидан ижро ишини юритишни қўзғатиш тўғрисида қарор қабул қилиниб, қарздорга белгиланган тартибда тегишли огоҳлантириш берилган.

Ижро ҳаракатлари давомида қарздор корхонага ижро ҳужжатида кўрсатилган талабларни ихтиёрий равишда бажариш учун 10 кунлик муддат белгиланган.

Бироқ қарздор МЧЖ томонидан белгиланган муддатда солиқ қарздорлиги ихтиёрий равишда қопланмаган. Шу сабабли давлат ижрочиси томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда мажбурий ижро чоралари қўлланилиб, қарздор корхонанинг банк ҳисобварағига банд солинган.

Олиб борилган мажбурий ижро ҳаракатлари натижасида давлат фойдасига 4 млрд 68 млн 656 минг сўм солиқ қарздорлиги тўлиқ ундирилиб, ижро ҳужжати ижроси амалда таъминланди.

Солиқ қарздорликларини ўз вақтида бартараф этиш давлат олдидаги мажбуриятларнинг бажарилиши ва қонун устуворлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Мажбурий ижро бюросиСолиқ қарздорлигиЧилонзор туманиS.E.G.E МЧЖ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

500 миллион сўмлик солиқ қарзи эвазига корхона мол-мулклари хатловга олинди500 миллион сўмлик солиқ қарзи эвазига корхона мол-мулклари хатловга олинди17 октябр 11:18Фуқаро фойдасига 171 млн. сўм қарздорлик сабаб автотранспорт воситаси хатландиФуқаро фойдасига 171 млн. сўм қарздорлик сабаб автотранспорт воситаси хатланди24 октябр 10:42МИБ орқали она фарзандлари билан бирга ўз хонадонига киритилдиМИБ орқали она фарзандлари билан бирга ўз хонадонига киритилди19 октябр 22:19Ўзбекистон халқаро захиралари сентябрда 5,55 млрд долларга камайдиЎзбекистон халқаро захиралари сентябрда 5,55 млрд долларга камайди11 октябр 19:13Ўзбекистон захиралари бир ойда 7,7 фоизга қисқардиЎзбекистон захиралари бир ойда 7,7 фоизга қисқарди8 октябр 15:18Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?31 июл 22:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради