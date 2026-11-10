11 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 дақиқа ўқиш44
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 11 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 20,08 сўмга арзонлаб, 11 974,02 сўмни ташкил этди.
• Евро 12,26 сўмга қимматлаб, 13 432,46 сўм бўлди.
• Россия рубли 1,21 сўмга арзонлаб, 144,58 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 11,37 сўмга арзонлаб, 16 076,32 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,24 сўмга арзонлаб, 75,69 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 67,29 сўмга арзонлаб, 14 584,68 сўм бўлди.
• Хитой юани 2,36 сўмга арзонлаб, 1 795,10 сўмни ташкил этди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…