26 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Иқтисодиёт1 дақиқа ўқиш16
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 26 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 2,65 сўмга арзонлаб, 11 987,89 сўмни ташкил этди.
• Евро 22,09 сўмга арзонлаб, 13 114,75 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,83 сўмга арзонлаб, 145,41 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 38,24 сўмга арзонлаб, 15 656,18 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,06 сўмга арзонлаб, 75,25 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 120,55 сўмга қимматлаб, 14 413,72 сўм бўлди.
• Хитой юани 3,42 сўмга арзонлаб, 1 795,75 сўмни ташкил этди.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…