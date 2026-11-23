Янги пуллар чиқса, эски банкнотлар нима бўлади? Марказий банк жавоб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2027 йил 19 февралдан кучга кирадиган янги йўриқномага кўра, Ўзбекистонда янги намунадаги пул белгилари муомалага киритилиши амалдаги банкнот ва тангаларнинг қийматини йўқотмайди.
- Марказий банк янги пуллар ҳақидаги маълумот ва уларнинг муомалага чиқиш санасини камида бир ҳафта олдин оммавий ахборот воситалари орқали эълон қилади.
- Шунингдек, келгусида чиқариладиган барча пул белгиларидаги ёзувлар лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида бўлиши белгиланди.
2027 йилдан банкнот ва тангалар муомаласига оид янги қоидалар кучга киради. Энг муҳим жиҳати — янги пул белгилари пайдо бўлиши билан амалдаги банкнот ва тангаларнинг қиймати йўқолмайди, уларни муомалага чиқариш санаси эса олдиндан маълум қилинади.
Ўзбекистонда нақд пул муомаласига оид янги тартиб жорий этилмоқда. 2027 йил 19 февралдан кучга кирадиган йўриқнома банкларни нақд пул билан таъминлаш, аҳолига нақд пул бериш ҳамда янги банкнот ва тангаларни муомалага чиқариш жараёнларини тартибга солади.
Марказий банкнинг маълум қилишича, янги намунадаги пул белгилари муомалага киритилишидан камида бир ҳафта олдин улар ҳақида оммавий ахборот воситалари орқали хабар берилади. Бу аҳоли ва тадбиркорларга ўзгаришлар ҳақида олдиндан маълумот олиш имконини яратади.
Янги банкнот ва тангалар қачон муомалага чиқарилиши маълум бўлади?
Янги йўриқномада назарда тутилган муҳим қоидалардан бири — пул белгилари муомалага чиқарилишини олдиндан эълон қилиш тартибидир.
Марказий банк янги намунадаги банкнот ёки тангаларни жорий этишдан камида етти кун олдин уларнинг тавсифи ва муомалага чиқарилиш санасини оммавий ахборот воситаларида эълон қилади.
Бу орқали фуқаролар янги пулларнинг ташқи кўриниши, хусусиятлари ва қачондан бошлаб муомалада бўлишини олдиндан билиб олади.
Амалдаги пуллар ўз қийматини йўқотадими?
Йўқ. Ҳозир муомалада бўлган банкнот ва тангалар ўз қийматини сақлаб қолади.
Марказий банк бу масалага алоҳида ойдинлик киритди. Янги намунадаги пул белгилари муомалага чиқарилиши амалдаги банкнот ва тангаларнинг қиймати бекор қилинишини англатмайди.
Демак, янги пуллар пайдо бўлган тақдирда ҳам фуқаролар қўлидаги ҳозирги банкнот ва тангалар ўз қийматида қолади. Уларнинг муомалада бўлишига оид ўзгаришлар ҳақида эса Марказий банкнинг расмий ахборотларига таяниш лозим.
Пул белгиларидаги ёзувлар лотин алифбосида бўлади
Янги йўриқномада эътиборга молик яна бир жиҳат бор. Унга кўра, пул белгиларидаги ёзувлар лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида бўлиши белгиланган.
Бу талаб келгусида муомалага чиқариладиган банкнот ва тангалардаги ёзувлар расмий алифбо қоидаларига мувофиқ расмийлаштирилишини англатади.
Янги тартиб қачондан амал қилади?
Янги йўриқнома 2027 йил 19 февралдан кучга киради. Унда банкларни нақд пул билан таъминлаш, мижозларга нақд пул бериш ва янги банкнот ҳамда тангаларни муомалага чиқариш билан боғлиқ жараёнлар тартибга солинган.
Шундай қилиб, янги қоидаларнинг жорий этилиши аҳоли учун энг муҳим икки масалага аниқлик киритади: янги пул белгилари ҳақида камида бир ҳафта олдин хабар берилади ва амалдаги банкнот ҳамда тангалар ўз қийматини сақлаб қолади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…