Ўзбекистон халқаро захиралари сентябрда 5,55 млрд долларга камайди

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистон халқаро захиралари сентябрда 5,55 млрд долларга камайди

Ўзбекистоннинг халқаро захиралари 2026 йил 1 октябрь ҳолатига 66,6 млрд долларни ташкил этди. Марказий банк маълумотларига кўра, сентябрь ойида захиралар ҳажми 5,55 млрд долларга ёки 7,7 фоизга камайган. 1 сентябрь ҳолатида бу кўрсаткич 72,1 млрд доллар эди.

Захиралар камайишининг асосий сабаби олтин қийматининг пасайиши бўлди. Олтин захираларининг пулдаги қиймати бир ой ичида 64,9 млрд доллардан 60,1 млрд долларга тушди. Бироқ олтиннинг физик ҳажми камаймаган, аксинча, 14,1 млн трой унциядан 14,3 млн трой унцияга ошган.

Халқаро бозорда ҳам олтин нархи пасайди. London Fixing кўрсаткичига кўра, сентябрь давомида бир трой унция олтиннинг нархи 9 фоизга тушиб, 4188,75 долларни ташкил этди. 7 октябрга келиб эса нарх 4119 долларгача пасайган.

Захиралар таркибида олтиннинг улуши 90,2 фоиз даражасида сақланиб қолди. Валюта захиралари сентябрь ойида 10,6 фоизга камайиб, 6,6 млрд доллардан 5,9 млрд долларга тушди. Асосий пасайиш нақд хорижий валюта ва депозитлар ҳиссасига тўғри келди. Ушбу активлар 629 млн долларга камайиб, 4,24 млрд долларни ташкил этди.

Халқаро қимматли қоғозлар ҳажми ҳам қисқарди. Уларнинг қиймати 1,77 млрд доллардан 1,69 млрд долларга тушди, улуши эса умумий захираларнинг 2,5 фоизини ташкил этди. Халқаро валюта жамғармасининг махсус қарз олиш ҳуқуқлари, яъни СДР активлари 571 млн долларга тенг бўлди.

Шунга қарамай, Ўзбекистоннинг халқаро захиралари ўтган йилнинг шу давридаги кўрсаткичдан юқори. Бир йил ичида захиралар 11,6 млрд долларга ёки 21,1 фоизга ўсган. 2025 йилнинг шу даврида улар 55 млрд доллар атрофида эди.

Йил давомида олтин захираларининг қиймати 44,2 млрд доллардан 60,1 млрд долларгача кўтарилди. Бу 35,8 фоизлик ўсишни англатади. Олтиннинг физик ҳажми ҳам 11,6 млн трой унциядан 14,3 млн трой унцияга етди. Бу тахминан 85 тонна қўшимча олтинга тенг.

Аксинча, валюта захиралари йил давомида 10,2 млрд доллардан 5,9 млрд долларгача камайди, яъни 41,7 фоизга қисқарди. Йил бошидан бери халқаро захиралар умумий ҳисобда 0,4 фоизга ўсган. Бироқ 2026 йил 1 мартда қайд этилган 77,1 млрд долларлик энг юқори кўрсаткичдан 13,6 фоиз пастлигича қолмоқда.

Марказий банкХалқаро захираларОлтинВалюта захиралари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон захиралари бир ойда 7,7 фоизга қисқардиЎзбекистон захиралари бир ойда 7,7 фоизга қисқарди8 октябр 15:18Ўзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришларЎзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришлар27 сентябр 12:02Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошди7 июн 14:54Ярим йилда 41 млрд долларлик савдо: импорт ўсди, экспорт пасайдиЯрим йилда 41 млрд долларлик савдо: импорт ўсди, экспорт пасайди2 август 17:129 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди9 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди9 октябр 11:099 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди9 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди8 октябр 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди