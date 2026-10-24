Фуқаро фойдасига 171 млн. сўм қарздорлик сабаб автотранспорт воситаси хатланди

·3·Жамият
Фуқаро фойдасига 171 млн. сўм қарздорлик сабаб автотранспорт воситаси хатланди

Мажбурий ижро бюроси Чилонзор туман бўлими иш юритувига нотариуснинг ижро хатига асосан қарздор А.Н.дан ундирувчи А.Д. фойдасига 170 911 минг сўм қарздорликни ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжати келиб тушган.

Мазкур ижро ҳужжати бўйича давлат ижрочиси томонидан ижро иши қўзғатилиб, тарафларга қонунчиликда белгиланган тартибда тегишли огоҳлантиришлар берилган.

Шунингдек, қарздорга ижро иши қўзғатилган кундан эътиборан ижро ҳужжатида кўрсатилган талабларни ихтиёрий равишда бажариш учун 15 кунлик муддат берилган.

Бироқ қарздор томонидан белгиланган ихтиёрий муддатда қарздорлик бартараф этилмаганлиги сабабли, давлат ижрочиси томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда мажбурий ижро чоралари кўрилган. Хусусан, қарздор номига расмийлаштирилган автотранспорт воситасига нисбатан қидирув эълон қилинган.

Олиб борилган қидирув тадбирлари натижасида Йўл-патруль хизмати ходимлари томонидан қидирувда бўлган автотранспорт воситаси аниқланиб, жарима майдончасига жойлаштирилган. Кейинчалик мазкур автотранспорт воситаси давлат ижрочиси томонидан хатланиб, қарздорликни қоплаш мақсадида электрон онлайн-аукцион савдоларига чиқариш чоралари кўрилмоқда.

Мажбурий ижро чоралари қарздорликларни қонунчиликда белгиланган тартибда ундириш, ундирувчиларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда ижро ҳужжатлари ижросини таъминлашга қаратилган.

Мажбурий ижро бюросиЧилонзор туманиижро ҳужжатиE-auksion
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давлат мулкини ижарага бериш бўйича муҳим регламент тасдиқландиДавлат мулкини ижарага бериш бўйича муҳим регламент тасдиқланди10 октябр 18:45МИБ орқали она фарзандлари билан бирга ўз хонадонига киритилдиМИБ орқали она фарзандлари билан бирга ўз хонадонига киритилди19 октябр 22:19Кредит қарздорлиги автотранспорт воситаси ҳисобидан ундириладиКредит қарздорлиги автотранспорт воситаси ҳисобидан ундирилади7 октябр 11:53Фуқаронинг банк олдидаги қарздорлиги тўлиқ бартараф этилдиФуқаронинг банк олдидаги қарздорлиги тўлиқ бартараф этилди20 октябр 17:47Мирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилдиМирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилди4 август 10:10APK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилдиAPK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилди10 июл 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди