19 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 дақиқа ўқиш38
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 19 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 30,09 сўмга арзонлаб, 11 980,36 сўмни ташкил этди.
• Евро 66,62 сўмга арзонлаб, 13 134,07 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,02 сўмга арзонлаб, 145,62 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 79,22 сўмга арзонлаб, 15 763,76 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,27 сўмга арзонлаб, 75,16 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 79,80 сўмга арзонлаб, 14 214,95 сўм бўлди.
• Хитой юани 4,57 сўмга арзонлаб, 1 797,18 сўмни ташкил этди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…