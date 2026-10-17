500 миллион сўмлик солиқ қарзи эвазига корхона мол-мулклари хатловга олинди

·33·Жамият
500 миллион сўмлик солиқ қарзи эвазига корхона мол-мулклари хатловга олинди

Мажбурий ижро бюросининг Зомин тумани бўлими иш юритувида бўлган ижро ҳужжати доирасида акциядорлик жамиятининг солиқ қарздорлигини ундириш юзасидан тегишли ижро ҳаракатлари олиб борилди. Мазкур корхонанинг солиқ қарздорлиги 500 миллион сўмни ташкил этмоқда.

Қарздорликни ундириш ва ижро ҳужжатида белгиланган талабларни таъминлаш мақсадида акциядорлик жамиятига тегишли мол-мулклар белгиланган тартибда хатловга олинди. Ушбу чоралар мавжуд қарздорликни қонунчиликда белгиланган тартибда бартараф этишга қаратилган.

Солиқ мажбуриятларини ўз вақтида бажариш корхоналарнинг муҳим вазифаларидан биридир. Қарздорликларнинг ўз вақтида тўланиши ортиқча оворагарчилик ва мажбурий ижро чораларининг олдини олишга хизмат қилади.

Мажбурий ижро бюросиЗомин туманисолиқ қарздорлигиакциядорлик жамияти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

60 минг долларлик гаров мулки хатловга олинди60 минг долларлик гаров мулки хатловга олинди18 сентябр 20:16Солиқ қарзи эътиборсиз қолмади: махсус техника хатловга олиндиСолиқ қарзи эътиборсиз қолмади: махсус техника хатловга олинди3 сентябр 18:42Қарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилдиҚарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилди9 сентябр 10:42Kоммунал қарздорлик учун Cobalt автомобили хатловга олиндиKоммунал қарздорлик учун Cobalt автомобили хатловга олинди12 октябр 14:57Қарздорларга тегишли гаровдаги автоуловлар топилиб, хатловга олиндиҚарздорларга тегишли гаровдаги автоуловлар топилиб, хатловга олинди12 октябр 14:59Қарздорлик эвазига диско-клуб биноси хатловга олиндиҚарздорлик эвазига диско-клуб биноси хатловга олинди18 сентябр 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?