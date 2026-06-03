Рашк фожиага айланди: талаба ва хорижлик ҳалок бўлди
Тошкент шаҳрида юз берган даҳшатли воқеа жамоатчиликни ларзага солди. Маълумотларга кўра, жорий йилнинг 21 май куни Сергели туманида Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети билан боғлиқ оғир жиноят содир бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу олийгоҳда ўриндошлик асосида фаолият юритган, 1998 йилда туғилган йигит рашк сабабли 2004 йилда туғилган талаба қиз ҳамда унинг таниши — 1975 йилда туғилган Хитой Халқ Республикаси фуқаросига пичоқ билан ҳужум қилган.
Ҳодиса оқибатида хорижлик фуқаро воқеа жойида ҳалок бўлган. Оғир тан жароҳатлари олган талаба қиз эса шифокорлар томонидан кўрсатилган ёрдамга қарамай, икки кун ўтиб — 23 май куни шифохонада вафот этган.
Аниқланишича, жабрланган талаба қиз университетнинг талабалар турар жойида истиқомат қилган. Ҳозирча ушбу ҳолат юзасидан университет томонидан расмий баёнот берилмаган. Сергели туман прокуратураси томонидан мазкур ҳодиса юзасидан Жиноят кодексининг 97-моддаси 2-қисми (қасддан одам ўлдириш) билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, фойдаланувчилар бундай фожиаларнинг олдини олиш зарурлигини таъкидламоқда.
…