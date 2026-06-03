Рашк фожиага айланди: талаба ва хорижлик ҳалок бўлди

·346·Жамият
Рашк фожиага айланди: талаба ва хорижлик ҳалок бўлди

Тошкент шаҳрида юз берган даҳшатли воқеа жамоатчиликни ларзага солди. Маълумотларга кўра, жорий йилнинг 21 май куни Сергели туманида Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети билан боғлиқ оғир жиноят содир бўлган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу олийгоҳда ўриндошлик асосида фаолият юритган, 1998 йилда туғилган йигит рашк сабабли 2004 йилда туғилган талаба қиз ҳамда унинг таниши — 1975 йилда туғилган Хитой Халқ Республикаси фуқаросига пичоқ билан ҳужум қилган.

Ҳодиса оқибатида хорижлик фуқаро воқеа жойида ҳалок бўлган. Оғир тан жароҳатлари олган талаба қиз эса шифокорлар томонидан кўрсатилган ёрдамга қарамай, икки кун ўтиб — 23 май куни шифохонада вафот этган.

Аниқланишича, жабрланган талаба қиз университетнинг талабалар турар жойида истиқомат қилган. Ҳозирча ушбу ҳолат юзасидан университет томонидан расмий баёнот берилмаган. Сергели туман прокуратураси томонидан мазкур ҳодиса юзасидан Жиноят кодексининг 97-моддаси 2-қисми (қасддан одам ўлдириш) билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, фойдаланувчилар бундай фожиаларнинг олдини олиш зарурлигини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунландиБугун, 23:05Кореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушдиКеча, 17:35Кучли шамол ҳаво шарини қулатди, жабрланганлар борКеча, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Рашк фожиага айланди: талаба ва хорижлик ҳалок бўлди – Zamin.uz, 03.06.2026