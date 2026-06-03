Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошланди

·103·Дунё
Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошланди

Тайванда BTS мухлислари севимли гуруҳининг концертига чипта қўлга киритиш учун ноодатий усулни танламоқда. Чипталарга талаб ниҳоятда юқори бўлгани сабабли, кўплаб мухлислар анъанавий йўллардан ташқари руҳий ва диний йўлларга ҳам мурожаат қилишни бошлаган.

Хусусан, улар Тайпей шаҳридаги ибодатхоналардан бирига бориб, даоизм эътиқодидаги муҳаббат ва тақдир худоси — Юе Лаодан ёрдам сўрамоқда. Мухлислар ушбу масканга BTS'нинг рамзий ранги ҳисобланган бинафша рангдаги совғалар, гуруҳга оид турли маҳсулотлар, ҳаттоки стадион ўриндиқлари схемалари ва ўз тилаклари ёзилган қоғозлар билан ташриф буюрмоқда.

Улар қадимий эътиқодга кўра, Юе Лао афсонавий “қизил тақдир ипи” орқали инсонлар тақдирини боғлашига ишонади. Шу сабабли мухлислар ўзларини ноябрь ойида Каосюн шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилган BTS концерти чипталари билан “боғлаш” умидида ибодат қилмоқда.

Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, айримлар буни самимий ишонч деб баҳоласа, бошқалар эса чипталар учун курашнинг қанчалик кескин эканини кўрсатувчи қизиқарли ҳолат сифатида изоҳламоқда.

Bir guruh odamlar turli yeguliklar va gullar bilan to'ldirilgan stol atrofida turibdi.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23АҚШ ва Эроннинг ядровий дастур бўйича музокаралари қайта тикланадими?Бугун, 19:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради