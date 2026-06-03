Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетди

·285·Жамият
Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетди

Тошкент шаҳрида содир бўлган ўғирлик ҳолати ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Маълумотларга кўра, 22 ёшли йигит кечаси уй эгалари ухлаб ётган пайтда қулфланмаган эшик орқали квартирага кириб борган.

У ичкарида ҳеч қандай тўсиққа дуч келмаган ҳолда, уйда мавжуд бўлган 5 миллион сўм ва 200 АҚШ долларини олиб чиқиб кетган. Ушбу ҳолат ҳақидаги тафсилотлар кейинчалик Телеграм каналларида ҳам тарқалган.

Шундан сўнг гумонланувчи квартирадан чиққанидан кейин тўхтаб қолмаган. У машина калитларини кўриб, автотураргоҳга тушган ва у ердаги автомобилдан яна 7,2 миллион сўм миқдоридаги пулни ҳам ўғирлаб кетган.

Ҳозирда ушбу воқеа юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан текширув ишлари олиб борилмоқда. Тошкент шаҳар ИИББ эса фуқароларга эҳтиёт чораларига қатъий амал қилиш, айниқса кечаси эшик ва деразаларни ёпиқ ҳолда сақлаш ҳамда хавфсизликни кучайтириш бўйича огоҳлантириш бермоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунландиБугун, 23:05Рашк фожиага айланди: талаба ва хорижлик ҳалок бўлдиБугун, 22:46Кореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушдиКеча, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди