Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетди
Тошкент шаҳрида содир бўлган ўғирлик ҳолати ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Маълумотларга кўра, 22 ёшли йигит кечаси уй эгалари ухлаб ётган пайтда қулфланмаган эшик орқали квартирага кириб борган.
У ичкарида ҳеч қандай тўсиққа дуч келмаган ҳолда, уйда мавжуд бўлган 5 миллион сўм ва 200 АҚШ долларини олиб чиқиб кетган. Ушбу ҳолат ҳақидаги тафсилотлар кейинчалик Телеграм каналларида ҳам тарқалган.
Шундан сўнг гумонланувчи квартирадан чиққанидан кейин тўхтаб қолмаган. У машина калитларини кўриб, автотураргоҳга тушган ва у ердаги автомобилдан яна 7,2 миллион сўм миқдоридаги пулни ҳам ўғирлаб кетган.
Ҳозирда ушбу воқеа юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан текширув ишлари олиб борилмоқда. Тошкент шаҳар ИИББ эса фуқароларга эҳтиёт чораларига қатъий амал қилиш, айниқса кечаси эшик ва деразаларни ёпиқ ҳолда сақлаш ҳамда хавфсизликни кучайтириш бўйича огоҳлантириш бермоқда.
…