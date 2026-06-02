Фуқаро хорижда таҳсил олиши учун алимент қарзини тўлашига тўғри келди

·120·Жамият
Фуқаро хорижда таҳсил олиши учун алимент қарзини тўлашига тўғри келди

Фуқаролик ишлари бўйича Шайхонтоҳур туманлараро судининг суд буйруғига асосан қарздор Н.И.дан ундирувчи Б.М. фойдасига бир нафар фарзанди таъминоти учун ҳар ойлик даромадининг 1/4 қисми миқдорида алимент ундириш ҳақидаги ижро ҳужжати Бюронинг Шайхонтоҳур туман бўлими иш юритувига келиб тушган.

Ижро ҳужжати юзасидан давлат ижрочиси томонидан тегишли ижро ҳаракатлари олиб борилиб, қарздорни огоҳлантириш мақсадида унинг яшаш хонадонига бир неча бор чиқилган. Бироқ, қарздор уйда бўлмаганлиги сабабли унинг ота-онаси расман огоҳлантирилган.

Олиб борилган ижро ҳаракатлари давомида қарздор томонидан алимент тўловлари 19 ой давомида тўланмагани ва натижада 29 миллион сўм қарздорлик вужудга келгани аниқланди.

Шунингдек, қарздор Н.И.нинг Миср давлатида таҳсил олаётгани маълум бўлиб, унинг чет элга чиқиш ҳуқуқи вақтинча чекланган.

Кўрилган мажбурий ижро чоралари ва олиб борилган тушунтириш ишлари натижасида қарздорнинг ота-онаси томонидан фарзандининг хорижда таҳсил олиши учун алимент қарздорлиги тўлиқ қоплаб берилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 07:57Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилдиБугун, 07:53Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Фуқаро хорижда таҳсил олиши учун алимент қарзини тўлашига тўғри келди – Zamin.uz, 02.06.2026