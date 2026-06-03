BMW M2 илк бор тўлиқ узатмали хДриве тизимига эга бўлди
BMW компанияси ўзининг машҳур BMW M2 моделини илк бор тўлиқ узатмали (хДриве) тизими билан жиҳозлади. Бу янгиликдан сўнг, барча М сериясидаги автомобилларни эндиликда иккита ҳаракатлантирувчи ўқ билан сотиб олиш имконияти пайдо бўлди. Янги BMW M2 хДриве ёз охирида сотувга чиқиши кутилмоқда ва унинг нархи 74 255 фунт стерлингдан бошланади, бу эса орқа узатмали стандарт моделдан тахминан 4000 фунтга қимматроқдир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобил мавжуд BMW M2 каби 3,0 литрли, турбочаргелли С58 олти цилиндрли двигател билан жиҳозланган. Бироқ, унга М Игните деб номланган янги ёниш жараёни технологияси жорий этилган. Ушбу технология 2026-йил ўрталаридан бошлаб барча М моделларига Эуро 7 эмиссия стандартларига мувофиқликни таъминлаш учун татбиқ этилади. BMW вакилларининг сўзларига кўра, пойга технологияларига асосланган ушбу ечим юқори юкламаларда ёқилғи сарфини сезиларли даражада камайтиради.
Янги хДриве тизими туфайли BMW M2 0 дан 100 км/соат тезликка эришиш вақтини 4,0 сониядан 3,7 сонияга қисқартирди. Автомобил Активе М дифференциали билан жиҳозланган бўлиб, у орқа ўқ бўйлаб қувватни тақсимлаш орқали йўл билан илашиш кучини яхшилайди. Бу эса ҳайдовчига ҳар қандай об-ҳаво ва йўл шароитида ўзгармас М қувватини ҳис қилиш имконини беради.
Оддий ҳайдаш режимида BMW M2 хДриве қувватни фақат орқа ғилдиракларга йўналтиради, олд ғилдираклар эса фақат қўшимча тортиш кучи зарур бўлганда ишга тушади. Шунингдек, ДСК тизими ўчирилган ҳолатда автомобилни тўлиқ орқа узатмали режимга ўтказиш мумкин. Таъкидлаш жоизки, орқа узатмали моделдан фарқли ўлароқ, хДриве версияси фақат автомат узатмалар қутиси билан таклиф этилади.
…