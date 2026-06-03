BMW M2 илк бор тўлиқ узатмали хДриве тизимига эга бўлди

·116·Авто
BMW M2 илк бор тўлиқ узатмали хДриве тизимига эга бўлди

BMW компанияси ўзининг машҳур BMW M2 моделини илк бор тўлиқ узатмали (хДриве) тизими билан жиҳозлади. Бу янгиликдан сўнг, барча М сериясидаги автомобилларни эндиликда иккита ҳаракатлантирувчи ўқ билан сотиб олиш имконияти пайдо бўлди. Янги BMW M2 хДриве ёз охирида сотувга чиқиши кутилмоқда ва унинг нархи 74 255 фунт стерлингдан бошланади, бу эса орқа узатмали стандарт моделдан тахминан 4000 фунтга қимматроқдир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобил мавжуд BMW M2 каби 3,0 литрли, турбочаргелли С58 олти цилиндрли двигател билан жиҳозланган. Бироқ, унга М Игните деб номланган янги ёниш жараёни технологияси жорий этилган. Ушбу технология 2026-йил ўрталаридан бошлаб барча М моделларига Эуро 7 эмиссия стандартларига мувофиқликни таъминлаш учун татбиқ этилади. BMW вакилларининг сўзларига кўра, пойга технологияларига асосланган ушбу ечим юқори юкламаларда ёқилғи сарфини сезиларли даражада камайтиради.

Янги хДриве тизими туфайли BMW M2 0 дан 100 км/соат тезликка эришиш вақтини 4,0 сониядан 3,7 сонияга қисқартирди. Автомобил Активе М дифференциали билан жиҳозланган бўлиб, у орқа ўқ бўйлаб қувватни тақсимлаш орқали йўл билан илашиш кучини яхшилайди. Бу эса ҳайдовчига ҳар қандай об-ҳаво ва йўл шароитида ўзгармас М қувватини ҳис қилиш имконини беради.

Оддий ҳайдаш режимида BMW M2 хДриве қувватни фақат орқа ғилдиракларга йўналтиради, олд ғилдираклар эса фақат қўшимча тортиш кучи зарур бўлганда ишга тушади. Шунингдек, ДСК тизими ўчирилган ҳолатда автомобилни тўлиқ орқа узатмали режимга ўтказиш мумкин. Таъкидлаш жоизки, орқа узатмали моделдан фарқли ўлароқ, хДриве версияси фақат автомат узатмалар қутиси билан таклиф этилади.

BMWBMW M2АвтомобилХдривеSportкар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди