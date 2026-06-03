Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди

·214·Саломатлик
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди

Саратонга қарши курашда янги умид пайдо бўлди. The Guardian нашрининг хабар беришича, “Амивантамаб” деб номланган инновацион дори бош ва бўйин саратонининг оғир шаклларига қарши даволашда юқори самарадорлик кўрсатган.

Маълумотларга кўра, ушбу препарат 11 та давлатда ўтказилган кенг кўламли клиник тадқиқотлар давомида синовдан ўтказилган. Тадқиқотда жами 102 нафар бемор иштирок этган бўлиб, уларнинг барчаси аввал кимётерапия ҳамда иммунотерапия муолажаларидан кутилган натижани олмаган оғир ҳолатдаги беморлар ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари эса мутахассисларни ҳайратда қолдирди. Иштирокчилардан 15 нафарида ўсмалар тўлиқ йўқолган бўлиб, бу ҳолат тиббиёт оламида “мисли кўрилмаган ютуқ” сифатида баҳоланмоқда.

Қайд этилишича, “Амивантамаб” препарати ҳар уч ҳафтада бир марта тери остига инъексия кўринишида юборилади. Олимлар ҳозирда тадқиқотларни давом эттириб, унинг самарадорлиги ва хавфсизлигини янада кенгроқ клиник босқичларда ўрганишни режалаштирмоқда.

Мутахассислар бу натижани саратон касаллигига қарши курашда янги давр бошланиши сифатида баҳоламоқда ва келажакда ушбу дори кўплаб беморлар учун янги умид бўлиши мумкинлигини таъкидлашмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?30.05, 08:32Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?28.05, 09:36Тухумни ҳар куни истеъмол қилиш мумкинми?25.05, 07:45Оёқ таги массажи: соғлиғингизни яхшилашнинг энг оддий усули25.05, 01:24Қайси меваларни оч қоринга ейиш тавсия этилмайди?24.05, 10:02Карамни ортиқча истеъмол қилиш қандай оқибатга олиб келади?22.05, 09:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Эрталаб оч қоринга сув ичиш организмга қандай таъсир қилади?
Мия қаришини секинлаштирадиган табиий ўсимлик аниқланди
Саримсоқ қайси касалликларда хавф туғдириши мумкин?
Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?
Каф Марям ўсимлиги: табиатнинг сирли шифоси
Бодринг организмга фойдали ёки зарарли ҳисобланадими?
Ёшларни тез қаритадиган маҳсулотлар!
Ёғ ва оқсил истеъмоли қаришни секинлаштириши мумкин