Крипто-ПАКълар Мериленддаги сайлов пойгасига 3 миллион доллар йўналтирди

·35·Иқтисодиёт
Крипто-ПАКълар Мериленддаги сайлов пойгасига 3 миллион доллар йўналтирди

АҚШнинг Калифорния, Аёва, Монтана, Ню-Жерси, Ню-Мексико ва Жанубий Дакота штатларида Конгрессга праймериз сайловлари бўлиб ўтаётган бир пайтда, криптовалюта саноати асосий эътиборини Мериленддаги сайловларга қаратмоқда. Федерал сайлов комиссияси (ФEК) маълумотларига кўра, Coinbase ва Риппле томонидан қўллаб-қувватланадиган Фаиршаке ПАК шоъба корхонаси бўлган Proтект Proгресс Калифорния ва Ню-Жерсидаги демократ номзодларни қўллаб-қувватлаш учун қарийб 3 миллион доллар сарфлаган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Шунингдек, яна бир шоъба тузилма — Дефенд Американ Жобс Жанубий Дакотада республикачи сенатор Мике Роундснинг қайта сайланиши учун 411 минг доллардан ортиқ маблағ ажратди. Крипто-ПАКълар нафақат жорий сайловларда, балки июн ойи охирида Мериленд штатида бўлиб ўтадиган праймеризларда ҳам фаол иштирок этишни режалаштирмоқда. Хусусан, Мериленднинг 5-округида демократ Адриан Боафо кампанияси учун 3,1 миллион доллардан ортиқ маблағ йўналтирилган.

Бугунги Калифорния пойгалари криптовалюта саноатининг АҚШ сайловларига таъсирини яна бир бор синовдан ўтказади. Ўтган ҳафтада Техасда Фаиршаке ва бошқа ПАКълар томонидан қўллаб-қувватланган номзодлар ғалаба қозонган эди. Фаиршаке январ ҳолатига кўра 193 миллион доллардан ортиқ бюджетга эга эканлигини маълум қилган. Шунингдек, Кантор Фитзгералд ва Анчораге Дигитал каби компаниялар томонидан молиялаштириладиган Фелловшип ҳамда Blockчаин Леадершип Фунд каби тузилмалар ҳам сиёсий майдонда фаоллашган.

Фаиршаке ўзини “криптога қарши” деб ҳисоблаган қонун чиқарувчиларни, жумладан, стабилкоинлар ва рақамли активлар бозорига оид қонун лойиҳаларига қарши овоз берган Ал Греэн каби вакилларни сиёсатдан четлатиш ниятини яширмаяпти. Техаслик ушбу қонун чиқарувчи Proтект Proгресс унинг рақибини қўллаб-қувватлаш учун 5 миллион доллар сарфлаганидан сўнг праймеризда мағлуб бўлди.

Айни пайтда АҚШ Сенатида Дигитал Ассет Маркет Кларитй (КЛАРITЙ) Акт қонун лойиҳаси кўриб чиқилмоқда. Сенатор Луммиснинг таъкидлашича, агар ушбу қонун қабул қилинмаса, янги молиявий давр қоидаларини Хитой белгилаши мумкин. Ҳозирда қонун лойиҳасининг икки хил версияси бирлаштирилиши ва овозга қўйилиши кутилмоқда.

BitcoinКриптоАҚШИнвестицияСайлов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди