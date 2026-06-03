Крипто-ПАКълар Мериленддаги сайлов пойгасига 3 миллион доллар йўналтирди
АҚШнинг Калифорния, Аёва, Монтана, Ню-Жерси, Ню-Мексико ва Жанубий Дакота штатларида Конгрессга праймериз сайловлари бўлиб ўтаётган бир пайтда, криптовалюта саноати асосий эътиборини Мериленддаги сайловларга қаратмоқда. Федерал сайлов комиссияси (ФEК) маълумотларига кўра, Coinbase ва Риппле томонидан қўллаб-қувватланадиган Фаиршаке ПАК шоъба корхонаси бўлган Proтект Proгресс Калифорния ва Ню-Жерсидаги демократ номзодларни қўллаб-қувватлаш учун қарийб 3 миллион доллар сарфлаган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Шунингдек, яна бир шоъба тузилма — Дефенд Американ Жобс Жанубий Дакотада республикачи сенатор Мике Роундснинг қайта сайланиши учун 411 минг доллардан ортиқ маблағ ажратди. Крипто-ПАКълар нафақат жорий сайловларда, балки июн ойи охирида Мериленд штатида бўлиб ўтадиган праймеризларда ҳам фаол иштирок этишни режалаштирмоқда. Хусусан, Мериленднинг 5-округида демократ Адриан Боафо кампанияси учун 3,1 миллион доллардан ортиқ маблағ йўналтирилган.
Бугунги Калифорния пойгалари криптовалюта саноатининг АҚШ сайловларига таъсирини яна бир бор синовдан ўтказади. Ўтган ҳафтада Техасда Фаиршаке ва бошқа ПАКълар томонидан қўллаб-қувватланган номзодлар ғалаба қозонган эди. Фаиршаке январ ҳолатига кўра 193 миллион доллардан ортиқ бюджетга эга эканлигини маълум қилган. Шунингдек, Кантор Фитзгералд ва Анчораге Дигитал каби компаниялар томонидан молиялаштириладиган Фелловшип ҳамда Blockчаин Леадершип Фунд каби тузилмалар ҳам сиёсий майдонда фаоллашган.
Фаиршаке ўзини “криптога қарши” деб ҳисоблаган қонун чиқарувчиларни, жумладан, стабилкоинлар ва рақамли активлар бозорига оид қонун лойиҳаларига қарши овоз берган Ал Греэн каби вакилларни сиёсатдан четлатиш ниятини яширмаяпти. Техаслик ушбу қонун чиқарувчи Proтект Proгресс унинг рақибини қўллаб-қувватлаш учун 5 миллион доллар сарфлаганидан сўнг праймеризда мағлуб бўлди.
Айни пайтда АҚШ Сенатида Дигитал Ассет Маркет Кларитй (КЛАРITЙ) Акт қонун лойиҳаси кўриб чиқилмоқда. Сенатор Луммиснинг таъкидлашича, агар ушбу қонун қабул қилинмаса, янги молиявий давр қоидаларини Хитой белгилаши мумкин. Ҳозирда қонун лойиҳасининг икки хил версияси бирлаштирилиши ва овозга қўйилиши кутилмоқда.
…