Кучли шамол ҳаво шарини қулатди, жабрланганлар бор

·247·Жамият
Кучли шамол ҳаво шарини қулатди, жабрланганлар бор

Тожикистоннинг Хўжанд шаҳрида байрам тадбири вақтида кутилмаган ҳодиса юз берди. Кучли шамол таъсирида бошқарувни йўқотган ҳаво шари бир нечта уйлар томига қулагани оқибатида бир неча киши жароҳат олди.

Маълумотларга кўра, воқеа 1 июнь куни кечқурун Камоли Хўжандий номидаги театр атрофида содир бўлган. Ҳаво шари Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни муносабати билан ташкил этилган байрам тадбири учун Ўзбекистондан олиб келинган эди.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса вақтида ҳаво шари ичида бўлган 46 ёшли Ўзбекистон фуқароси ерга қулаган ва турли жароҳатлар олган. Шунингдек, шарни ушлаб турган занжир узилиб кетиши оқибатида ҳодиса жойида бўлган 40 ёшли маҳаллий аёл ҳам жабрланган.

Манбаларнинг билдиришича, жароҳатланганлар шифохонага олиб кетилган ва уларга зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда. Ҳодиса вақтида аёлнинг вояга етмаган қизи ҳам воқеа жойида бўлгани, унинг енгил тан жароҳати олгани айтилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 07:57Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилдиБугун, 07:53Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Кучли шамол ҳаво шарини қулатди, жабрланганлар бор – Zamin.uz, 02.06.2026