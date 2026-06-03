Криптовалюта бозорида 176 миллиард долларлик йўқотиш: Айиқлар қайтдими
Bitcoin (БТК) сўнгги 48 соат ичида 9 фоизга кескин арзонлашиб, охирги икки ой ичида илк бор 67,000 УСД даражасидаги қўллаб-қувватлаш нуқтасига тушди. Ушбу коррекция натижасида умумий крипто бозорининг капиталлашувидан атиги икки кун ичида 176 миллиард доллар йўқолди. Бу ҳолат ҳаддан ташқари юқори леверажга эга бўлган лонг-позициялар бўйича 1,5 миллиард долларлик мажбурий ликвидацияларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
АҚШ фонд бозорлари, хусусан, Русселл 2000 индекси мустаҳкам ўсиш кўрсатаётган бир пайтда, Bitcoin ва кичик капиталлашувли акциялар ўртасидаги корреляция 21-май куни расман узилди. Бозор кайфиятининг ёмонлашишига 12-майдан 20-майга қадар АҚШда рўйхатга олинган спот Bitcoin ЭТФъларидан 2,1 миллиард долларлик соф маблағ чиқиб кетиши ҳам туртки бўлди. Деривативлар маълумотлари эса институционал инвесторлар орасида иштаҳа пасайганини кўрсатмоқда.
Bitcoin фючерслари бўйича йиллик мукофот ставкаси (премиум) уч ойдан ортиқ вақт давомида 4 фоизлик нейтрал чегарадан пастда қолмоқда, бу эса буқа леверажига бўлган талаб сустлигини тасдиқлайди. Шу билан бирга, Майкл Saylor бошчилигидаги MicroStrategy компаниясининг ҳафталик Bitcoin харидларини тўхтатиб, конвертация қилинадиган қарзларни қайта сотиб олиш қарори ҳам инвесторлар орасида турли хил қарашларни келтириб чиқарди.
Таҳлилчиларнинг фикрича, Google (ГООГ УС) каби гигантларнинг қарз ўрнига ўз капиталини оширишга интилиши бозорда ликвидлик камаяётганидан далолат беради. JPMorgan тадқиқотларига кўра, ҳозирда С&П 500 бозор қийматининг ярми сунъий интеллект билан боғлиқ 41 та акция ҳиссасига тўғри келмоқда. Бу эса бозордаги концентрация даражаси сўнгги 150 йилдаги энг юқори нуқтага чиққанини англатади.
…