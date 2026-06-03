Криптовалюта бозорида 176 миллиард долларлик йўқотиш: Айиқлар қайтдими

·42·Иқтисодиёт
Криптовалюта бозорида 176 миллиард долларлик йўқотиш: Айиқлар қайтдими

Bitcoin (БТК) сўнгги 48 соат ичида 9 фоизга кескин арзонлашиб, охирги икки ой ичида илк бор 67,000 УСД даражасидаги қўллаб-қувватлаш нуқтасига тушди. Ушбу коррекция натижасида умумий крипто бозорининг капиталлашувидан атиги икки кун ичида 176 миллиард доллар йўқолди. Бу ҳолат ҳаддан ташқари юқори леверажга эга бўлган лонг-позициялар бўйича 1,5 миллиард долларлик мажбурий ликвидацияларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

АҚШ фонд бозорлари, хусусан, Русселл 2000 индекси мустаҳкам ўсиш кўрсатаётган бир пайтда, Bitcoin ва кичик капиталлашувли акциялар ўртасидаги корреляция 21-май куни расман узилди. Бозор кайфиятининг ёмонлашишига 12-майдан 20-майга қадар АҚШда рўйхатга олинган спот Bitcoin ЭТФъларидан 2,1 миллиард долларлик соф маблағ чиқиб кетиши ҳам туртки бўлди. Деривативлар маълумотлари эса институционал инвесторлар орасида иштаҳа пасайганини кўрсатмоқда.

Bitcoin фючерслари бўйича йиллик мукофот ставкаси (премиум) уч ойдан ортиқ вақт давомида 4 фоизлик нейтрал чегарадан пастда қолмоқда, бу эса буқа леверажига бўлган талаб сустлигини тасдиқлайди. Шу билан бирга, Майкл Saylor бошчилигидаги MicroStrategy компаниясининг ҳафталик Bitcoin харидларини тўхтатиб, конвертация қилинадиган қарзларни қайта сотиб олиш қарори ҳам инвесторлар орасида турли хил қарашларни келтириб чиқарди.

Таҳлилчиларнинг фикрича, Google (ГООГ УС) каби гигантларнинг қарз ўрнига ўз капиталини оширишга интилиши бозорда ликвидлик камаяётганидан далолат беради. JPMorgan тадқиқотларига кўра, ҳозирда С&П 500 бозор қийматининг ярми сунъий интеллект билан боғлиқ 41 та акция ҳиссасига тўғри келмоқда. Бу эса бозордаги концентрация даражаси сўнгги 150 йилдаги энг юқори нуқтага чиққанини англатади.

BitcoinКриптовалютаБиржаИнвестицияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди