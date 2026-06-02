Кореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушди
Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҳамда Миграция агентлигининг комплаенс назорат хизмати ҳамкорликда йирик операция ўтказди. Тезкор тадбирлар давомида фуқароларни алдов йўли билан Жанубий Кореяга юборишни ваъда қилиб, уларнинг маблағларини ўзлаштириб келган бир гуруҳ кимсаларнинг кирдикорлари фош этилди. Республиканинг турли ҳудудларида қайд этилган бу каби ҳолатлар афсуски кўплаб ҳамюртларимизнинг алданиб қолишига сабаб бўлган.
қуйида мамлакатимиз вилоятлари кесимида аниқланган фирибгарлик ҳолатларининг батафсил тафсилотлари билан танишишингиз мумкин.
Вилоятларда аниқланган ноқонуний ҳолатлар хроникаси
Қашқадарё вилояти
Воҳада бир йўла учта йирик фирибгарлик тармоғи узилди:
Косон туманида: “И.А.” МЧЖ раҳбари бўлган С.Б. исмли шахс 48 нафар соддадил фуқаронинг ишончига кирган. У юқори лавозимларда ишловчи танишлари орқали уларни Жанубий Кореяга жўнатиш учун жами 384 000 АҚШ доллари талаб қилган. Келишилган маблағдан 28 800 долларини алдов йўли билан қўлга киритган. Кўрилган чоралар натижасида ушбу пуллардан 5 миллион сўмининг қайтарилиши процессуал тартибда расмийлаштирилди.
Қарши шаҳрида: Фуқаро С.Б. икки нафар маҳаллий аҳоли вакили — М.П. ва Ж.Ш.ни чет элга ишга юбориш баҳонасида улардан 21,5 миллион сўм ва 600 АҚШ долларини ундириб олган.
Китоб туманида: Н.Р. ва Р.Қ. исмли шахслар ўзаро тил бириктириб, фуқаро Ё.О.ни Кореяга жўнатиш учун 12 000 доллар сўрашган. Улар белгиланган пулнинг 6 600 долларини фирибгарлик билан олган пайтда аниқланиб, жабрланувчига 2 миллион сўм қайтарилди.
Сурхондарё вилояти
Шеробод туманида яшовчи фуқаро С.А. ҳам осон пул топиш йўлини излаган. У 2 нафар фуқарога Миграция агентлигида катта танишлари борлигини айтиб, уларни Жанубий Кореяга ишга жойлаштиришни ваъда қилган ва жами 24 000 АҚШ долларини фирибгарлик йўли билан чўнтагига урган.
Навоий вилояти
Ушбу вилоятда фуқаро Б.Н. уч нафар фуқаронинг ишончини суиистеъмол қилган. Кореяга юбориш ваъдаси эвазига улардан жами 22 200 АҚШ доллари миқдоридаги маблағни фирибгарлик билан қўлга киритгани аниқланди.
Фарғона вилояти
Водийда ҳам иккита йирик ҳолат фош этилди:
Фарғона туманида: Муқаддам судланишга улгурган М.А. ва унинг шериги Ш.Т. уч нафар фуқаронинг ишончига кириб, уларни Миграция агентлигидаги алоқалари орқали хорижга юборишни ваъда қилишган. Жамланган 33 000 долларлик келишувдан 22 000 АҚШ долларини фирибгарлик билан олишган. Тезкор тадбир давомида ушбу пуллардан 1 200 доллари қайтарилди.
Фарғона шаҳрида: Фуқаро М.Ф. 2 нафар шахсни 20 000 АҚШ доллари эвазига агентлик орқали Кореяга жўнатишга ишонтирган ва шундан 6 000 долларини қўлга киритган. Жабрланувчиларга 200 доллар қайтарилиши таъминланди.
Бухоро вилояти
Жондор туманида ўтказилган терговга қадар текширув ҳаракатлари давомида фуқаро К.Қ. уч нафар фуқарога Жанубий Кореядан иш топиб беришни ваъда қилиб, 19 000 АҚШ долларини ноқонуний равишда ўзлаштиргани маълум бўлди. Бу пуллардан 2 миллион сўми процессуал тартибда эгасига қайтарилди.
Наманган вилояти
Чортоқ туманида: Х.Ш. исмли шахс М.Д. ва А.Д. исмли фуқароларни агентликдаги танишлари орқали Кореяга жўнатиш ҳамда керакли имтиҳонлардан муваффақиятли ўтказиб бериш эвазига 19 000 АҚШ долларини фирибгарлик йўли билан олган.
Учқўрғон туманида: Б.К. исмли фуқаро эса Н.М.нинг ишончига кириб, уни хорижга ишга юбориш баҳонасида 9 000 АҚШ долларини фирибгарлик йўли билан қўлга киритган.
"Замин" таҳририяти эслатмаси: Мазкур аниқланган барча ноқонуний ҳолатлар юзасидан айбдор шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) ҳамда 25, 211-моддалари (пора беришга суиқасд қилиш) билан жиноят ишлари қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Салоҳиятли органлар фуқаролардан хорижда ишга жойлашишда фақат расмий ташкилотларга мурожаат қилишни сўраб қолади.
…