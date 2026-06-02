Тошкентда автобус ва BYD иштирокида ЙТҲ содир бўлди

·284·Жамият
Тошкентда автобус ва BYD иштирокида ЙТҲ содир бўлди

Тошкент шаҳрининг Миробод туманида 2 июнь куни йўловчи автобуси ҳамда енгил автомобиль иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси рўй берди. Бу ҳақда «Тошшаҳартрансхизмат» ахборот хизмати маълум қилди.

Хабар қилинишича, воқеа соат 15:28 лар атрофида Нукус ва Тарас Шевченко кўчалари чорраҳасида юз берган. 16-сонли йўналиш бўйича ҳаракатланаётган Yutong русумли автобус Тарас Шевченко кўчасига чап томонга бурилаётган вақтда қарши йўналишдан келаётган BYD автомобили билан тўқнашиб кетган.

Дастлабки маълумотларга кўра, енгил автомобиль ҳайдовчиси чорраҳадаги светофорнинг ҳаракатни тақиқловчи қизил сигналига амал қилмасдан ҳаракатлангани оқибатида мазкур авария содир бўлган.

Ҳодиса натижасида ҳар икки ҳайдовчи тез тиббий ёрдам ходимлари кузатувида Республика 1-сонли клиник шифохонасига етказилган. Йўл-транспорт ҳодисаси пойтахт ИИББ ЙҲХБ ходимлари томонидан белгиланган тартибда расмийлаштирилган.

Эслатиб ўтамиз, 2026 йилнинг дастлабки уч ойи давомида Ўзбекистонда қайд этилган йўл-транспорт ҳодисаларининг 31,4 фоизи инсон ўлими билан якунланган. Ҳисобот даври мобайнида республика бўйича жами 1 102 та йўл-транспорт ҳодисаси рўйхатга олинган бўлиб, уларнинг 346 таси фожиали оқибат — ўлим билан тугаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 07:57Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилдиБугун, 07:53Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди