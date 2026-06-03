SEК рақамли активларни 2030-йилгача стратегик устувор йўналиш деб эълон қилди
АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEК) рақамли активларни ўзининг стратегик устувор йўналишлари даражасига кўтарди. Агентлик 2030-йилгача бўлган даврда блокчейн технологиялари, токенизация ва крипто бозор инфратузилмаси бўйича тартибга солиш аниқлигини таъминлашни мақсад қилган. Ушбу ўзгаришлар сешанба куни эълон қилинган 2026–2030-молия йиллари учун мўлжалланган Стратегик режа лойиҳасида ўз аксини топди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳужжатда SEК инвесторларни ҳимоя қилиш ва капитални шакллантириш билан бир қаторда, рақамли активлар ҳамда тақсимланган реестр технологиялари (ДЛТ) учун алоҳида бўлим ажратди. Комиссия раиси Паул Аткинс бошчилигидаги агентлик оқилона ва изчил ёндашув орқали рақамли активлар учун мустаҳкам ҳуқуқий пойдевор яратишни режалаштирмоқда. SEК баёнотига кўра, блокчейн ва крипто технологиялари Америка молия инфратузилмасини тубдан ўзгартириш салоҳиятига эга.
Стратегик режа рақамли активлар ўсиши амалдаги қоидалардан ўзиб кетганини тан олади ва бозор иштирокчилари учун ҳуқуқий аниқликни оширишга чақиради. Шунингдек, токенизация қилинган таклифлар ва ончаин молия инфратузилмаси SEК томонидан қўллаб-қувватланадиган соҳалар сифатида қайд этилган. Ҳужжатда кастедианлик, савдо ва стейкинг хизматлари ортиқча ёки бир-бирига зид талабларсиз, тегишли назорат остида ишлаши кераклиги таъкидланган.
Яна бир муҳим устувор вазифа — SEК ва Товар фючерслари савдоси комиссияси (КФТК) ўртасидаги масъулият чегараларини аниқлаштиришдир. Бу масала узоқ вақтдан бери АҚШда рақамли активларни тартибга солишдаги асосий муаммолардан бири бўлиб келмоқда. Икки агентлик аллақачон ҳамкорликни кучайтириш бўйича ўзаро англашув меморандумини имзолаган бўлиб, бу янги технологиялар шароитида маълумот алмашишни осонлаштиради.
…