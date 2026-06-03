SEК рақамли активларни 2030-йилгача стратегик устувор йўналиш деб эълон қилди

·44·Иқтисодиёт
SEК рақамли активларни 2030-йилгача стратегик устувор йўналиш деб эълон қилди

АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEК) рақамли активларни ўзининг стратегик устувор йўналишлари даражасига кўтарди. Агентлик 2030-йилгача бўлган даврда блокчейн технологиялари, токенизация ва крипто бозор инфратузилмаси бўйича тартибга солиш аниқлигини таъминлашни мақсад қилган. Ушбу ўзгаришлар сешанба куни эълон қилинган 2026–2030-молия йиллари учун мўлжалланган Стратегик режа лойиҳасида ўз аксини топди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳужжатда SEК инвесторларни ҳимоя қилиш ва капитални шакллантириш билан бир қаторда, рақамли активлар ҳамда тақсимланган реестр технологиялари (ДЛТ) учун алоҳида бўлим ажратди. Комиссия раиси Паул Аткинс бошчилигидаги агентлик оқилона ва изчил ёндашув орқали рақамли активлар учун мустаҳкам ҳуқуқий пойдевор яратишни режалаштирмоқда. SEК баёнотига кўра, блокчейн ва крипто технологиялари Америка молия инфратузилмасини тубдан ўзгартириш салоҳиятига эга.

Стратегик режа рақамли активлар ўсиши амалдаги қоидалардан ўзиб кетганини тан олади ва бозор иштирокчилари учун ҳуқуқий аниқликни оширишга чақиради. Шунингдек, токенизация қилинган таклифлар ва ончаин молия инфратузилмаси SEК томонидан қўллаб-қувватланадиган соҳалар сифатида қайд этилган. Ҳужжатда кастедианлик, савдо ва стейкинг хизматлари ортиқча ёки бир-бирига зид талабларсиз, тегишли назорат остида ишлаши кераклиги таъкидланган.

Яна бир муҳим устувор вазифа — SEК ва Товар фючерслари савдоси комиссияси (КФТК) ўртасидаги масъулият чегараларини аниқлаштиришдир. Бу масала узоқ вақтдан бери АҚШда рақамли активларни тартибга солишдаги асосий муаммолардан бири бўлиб келмоқда. Икки агентлик аллақачон ҳамкорликни кучайтириш бўйича ўзаро англашув меморандумини имзолаган бўлиб, бу янги технологиялар шароитида маълумот алмашишни осонлаштиради.

SEККриптоБлокчейнИнвестицияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди