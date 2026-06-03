Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?

·215·Авто
Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?

Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь—апрель ойларида 148 859 дона енгил автомобиль ишлаб чиқарилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 13 492 донага кўп экани маълум бўлди.

Статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мазкур даврда энг кўп ишлаб чиқарилган автомобиль Cobalt бўлиб, унинг сони 53 802 донани ташкил этган. Кейинги ўринда 28 352 дона билан Damas қайд этилди.

Шунингдек, тўрт ой давомида 14 518 та Tracker, 12 259 та Onix, 8 882 та Kia ва 7 011 та BYD автомобили ишлаб чиқарилган. BYD кўрсаткичи ўтган йилга нисбатан 2 744 донага ошган.

Бундан ташқари, 3 425 та Haval ва 2 572 та Chery автомобили ҳам конвейердан чиққан.

Маълумот учун, 2025 йилда мамлакатда жами 457 883 дона енгил автомобиль ишлаб чиқарилган. “Ўзбекистон–2030” стратегиясига мувофиқ, келгуси йилларда ушбу кўрсаткични босқичма-босқич ошириб, 2030 йилга бориб қарийб 1 миллион донага етказиш режалаштирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58BMW M2 илк бор тўлиқ узатмали хДриве тизимига эга бўлдиБугун, 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди