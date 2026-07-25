Марк Кукурелья неге шашын ешқашан қимайды? Себебі көпшілікті жылатты
Испания құрамасының қорғаушысы Марк Кукурелья алаңда ұзын, бұйра шашымен ерекшеленеді. Анықталғандай, бұл жай ғана имидж емес, оның отбасына қатысты әсерлі себеп бар.
Футболшының тұңғыш ұлы Матеоға аутизм спектрінің бұзылуы диагнозы қойылған. Баланың сөйлеу қабілеті дамымаған, сондықтан ол ересектер сияқты қарым-қатынас жасай алмайды. Алайда Матео алаңда әкесін дәл ұзын шашы арқылы таниды. Сол себепті Кукурелья бірнеше жылдан бері шашын қысқартпай келеді.
Футболшының отбасы бұл сынақты оңай еңсерген жоқ. Диагноз қойылғаннан кейін лайықты мектеп пен мамандарды іздеу барысында олар көптеген қиындықты бастан өткерді. Ал Марк мансабы бойы бір қағиданы ұстанып келеді.
«Алдымен ұлыма лайықты мектеп табамын, содан кейін клуб туралы ойлаймын», деген Кукурелья.
Оның айтуынша, футболдағы жүлделер бір күні ұмытылады, ал баласының бақыты мен өмірі ол үшін кез келген чемпиондықтан маңызды.
Марк пен жұбайы Клаудия ұлының диагнозын жасырмайды. Олар осылайша аутизмі бар бала тәрбиелеп отырған басқа отбасыларға рухани қолдау көрсетуді мақсат етеді. Футболшы үшін ең үлкен жеңіс — чемпиондық емес, балаларының махаббаты мен сенімі.
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