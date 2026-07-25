Марк Кукурелья неге шашын ешқашан қимайды? Себебі көпшілікті жылатты

·26.3K·Әлем
Марк Кукурелья неге шашын ешқашан қимайды? Себебі көпшілікті жылатты

Испания құрамасының қорғаушысы Марк Кукурелья алаңда ұзын, бұйра шашымен ерекшеленеді. Анықталғандай, бұл жай ғана имидж емес, оның отбасына қатысты әсерлі себеп бар.

Футболшының тұңғыш ұлы Матеоға аутизм спектрінің бұзылуы диагнозы қойылған. Баланың сөйлеу қабілеті дамымаған, сондықтан ол ересектер сияқты қарым-қатынас жасай алмайды. Алайда Матео алаңда әкесін дәл ұзын шашы арқылы таниды. Сол себепті Кукурелья бірнеше жылдан бері шашын қысқартпай келеді.

Футболшының отбасы бұл сынақты оңай еңсерген жоқ. Диагноз қойылғаннан кейін лайықты мектеп пен мамандарды іздеу барысында олар көптеген қиындықты бастан өткерді. Ал Марк мансабы бойы бір қағиданы ұстанып келеді.

Марк Кукурелья отбасымен стадионда кубоктың алдында суретке түсіп жатыр.

«Алдымен ұлыма лайықты мектеп табамын, содан кейін клуб туралы ойлаймын», деген Кукурелья.

Оның айтуынша, футболдағы жүлделер бір күні ұмытылады, ал баласының бақыты мен өмірі ол үшін кез келген чемпиондықтан маңызды.

Марк пен жұбайы Клаудия ұлының диагнозын жасырмайды. Олар осылайша аутизмі бар бала тәрбиелеп отырған басқа отбасыларға рухани қолдау көрсетуді мақсат етеді. Футболшы үшін ең үлкен жеңіс — чемпиондық емес, балаларының махаббаты мен сенімі.

Марк КукурельяИспанияМатеоКлаудия
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Қытайда 3 жастағы қыз тәтті үшін інісін «кепілге алды»Қытайда 3 жастағы қыз тәтті үшін інісін «кепілге алды»11.08, 05:23Әлемдегі ең ұзын французша тоқу жібі 31 километрден асадыӘлемдегі ең ұзын французша тоқу жібі 31 километрден асады10.08, 14:4688 долларлық кірпік процедурасы қалыңдықты қорқынышты жағдайға түсірді88 долларлық кірпік процедурасы қалыңдықты қорқынышты жағдайға түсірді10.08, 14:02Роналду сыйлаған қымбат сақина енді Джорджинаның қызының қолында!Роналду сыйлаған қымбат сақина енді Джорджинаның қызының қолында!10.08, 14:00Роналдудың «үйлену тойы» Мадейраны дүр сілкіндірді: жанкүйерлер қателестіРоналдудың «үйлену тойы» Мадейраны дүр сілкіндірді: жанкүйерлер қателесті10.08, 10:19Балшыққа батқан ауыл балаларының көңілді ойыны желілерді жаулап алдыБалшыққа батқан ауыл балаларының көңілді ойыны желілерді жаулап алды09.08, 05:59
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Атлант мұхитында алып ақ акула пайда болды, одан да үлкені жақындап келеді
Атлант мұхитында алып ақ акула пайда болды, одан да үлкені жақындап келеді
Аяғымен сурет салатын Фатима көп жылдық арманы Роналдумен кездесті
Аяғымен сурет салатын Фатима көп жылдық арманы Роналдумен кездесті
Әлемдегі ең әдемі сөз жарияланды
Әлемдегі ең әдемі сөз жарияланды
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды
Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды
Балабақша тәрбиешісінің бұл мейірімі миллиондардың жүрегін жаулады
Балабақша тәрбиешісінің бұл мейірімі миллиондардың жүрегін жаулады