Өзбекстандық зергердің Роналдуға сыйлаған қымбат сағаты интернетте талқылауға себеп болды
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Өзбекстанда туған танымал зергер Якуб Арабов Криштиану Роналдуғақұны 1 миллион доллардан асады деп айтылып жүрген қолсағат сыйлады. Сыйлық футболшы мен зергердің кездесуі кезінде табысталды.
Кәріптас түстес сағатты көрген Роналду өзінде дәл осындай түстегі «Bugatti» көлігі бар екенін айтты. Мұны естіген Якуб Арабов футболшының көлік топтамасында мұндай түстегі көлік бар екенін білмегенін жеткізді.
«Al-Nassr» клубы мен Португалия ұлттық құрамасында ойнайтын Роналду қымбат көліктері мен сағаттарға қызығушылығымен де танымал. Алайда сыйға тартылған сағаттың түсі оның «Bugatti» көлігіне сәйкес келуі зергер үшін де күтпеген жағдай болды.
Кездесу туралы хабар тарағаннан кейін жанкүйерлер сыйлықтың бағасы мен сыртқы келбетіне қызығушылық танытты.
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