Рой Кин Месси ҳақида: "У ҳали ҳам Криштиану Роналду даражасига етгани йўқ"

·403·Спорт
Рой Кин Месси ҳақида: "У ҳали ҳам Криштиану Роналду даражасига етгани йўқ"

Лионель Мессининг жаҳон футболи тарихидаги ўрни яна қизғин муҳокамага сабаб бўлди. Гари Невилл, Рой Кин ва Иан Райт аргентиналик юлдузни Пеле ҳамда Диего Марадонадан юқори қўйиш мумкинми, деган савол устида фикр алмашди.

Суҳбатнинг энг қизиқ нуқтаси Рой Киннинг Криштиану Роналду ҳақидаги ҳазиломуз жавоби бўлди. Мессининг Жаҳон чемпионатидаги янги рекордлари эса баҳсни янада кучайтирди.

Невилл тарихий саволни ўртага ташлади

«The Overlap» кўрсатувида Гари Невилл Мессининг сўнгги ютуқларидан кейин уни футбол тарихидаги энг буюклардан ҳам юқори қўйиш вақти келган-келмаганини сўради.

«Энди Мессини Пеле ва Марадонадан ҳам юқори қўйиш мумкинми? У эришган ютуқлардан кейин бу ҳақда гапириш вақти келмадими?» — деди Невилл.

Унинг саволи Мессининг шахсий рекордлари, терма жамоадаги натижалари ва узоқ йиллар давомида юқори савияда ўйнаганига асосланган эди.

Рой Кин Роналдуни тилга олди

Невиллнинг саволига Рой Кин кутилмаган жавоб қайтарди.

«Ҳа, аммо у ҳали ҳам Криштиану Роналду даражасига етгани йўқ», — деди собиқ футболчи.

Шундан сўнг Кин кулиб юборган. Бу унинг сўзлари жиддий хулосадан кўра ҳазиломуз реплика бўлганини кўрсатди.

Кин «Манчестер Юнайтед»даги фаолияти ва Криштиану Роналду билан боғлиқлиги сабабли португалиялик футболчини тез-тез ҳимоя қилиб келиши билан ҳам танилган.

Невилл ҳали қатъий хулосага тайёр эмас

Гари Невилл Мессини футбол тарихининг мутлақ энг юқори поғонасига жойлаштириш масаласида эҳтиёткор фикр билдирди.

«Менимча, ҳозирча уни ана шу энг юксак поғонага қўйишга тайёр эмасмиз», — деди у.

Бу фикр футболдаги «энг буюк ўйинчи» баҳси ҳали ҳам очиқ қолаётганини кўрсатади. Чунки Пеле, Марадона, Месси ва Роналду турли даврларда, турли шароит ҳамда услубларда ўйнаган.

Мессининг турнирдаги натижалари баҳсни кучайтирди

Якунланган Жаҳон чемпионатида Лионель Месси жамоасининг асосий етакчиларидан бири бўлди.

Кўрсаткич

Натижа

Голлар

8 та

Голли узатмалар

4 та

Жами голли ҳаракат

12 та

Турнирдаги мақоми

Энг яхши ассистент

Аргентиналик футболчи миллий жамоалар иштирокидаги энг йирик турнирлар тарихида 20 та голлик маррадан ошган биринчи ўйинчига айланди.

Шунингдек, у Жаҳон чемпионатлари тарихида энг кўп учрашув ўтказган футболчи сифатида янги рекорд қайд этди.

Месси энг буюк футболчими?

Мессининг техник маҳорати, голлари, узатмалари ва узоқ йиллик барқарорлиги уни футбол тарихидаги энг буюк номлар қаторига олиб киргани шубҳасиз.

Бироқ уни Пеле, Марадона ёки Роналдудан устун қўйиш кўп жиҳатдан мухлисларнинг шахсий қарашига боғлиқ. Турли авлод вакилларини фақат рақамлар орқали таққослаш эса доимо ҳам тўлиқ манзарани бермайди.

Сизнингча, Лионель Месси футбол тарихидаги энг буюк ўйинчими ёки Пеле, Марадона ва Роналдудан бири устунми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди