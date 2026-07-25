Рой Кин Месси ҳақида: "У ҳали ҳам Криштиану Роналду даражасига етгани йўқ"
Лионель Мессининг жаҳон футболи тарихидаги ўрни яна қизғин муҳокамага сабаб бўлди. Гари Невилл, Рой Кин ва Иан Райт аргентиналик юлдузни Пеле ҳамда Диего Марадонадан юқори қўйиш мумкинми, деган савол устида фикр алмашди.
Суҳбатнинг энг қизиқ нуқтаси Рой Киннинг Криштиану Роналду ҳақидаги ҳазиломуз жавоби бўлди. Мессининг Жаҳон чемпионатидаги янги рекордлари эса баҳсни янада кучайтирди.
Невилл тарихий саволни ўртага ташлади
«The Overlap» кўрсатувида Гари Невилл Мессининг сўнгги ютуқларидан кейин уни футбол тарихидаги энг буюклардан ҳам юқори қўйиш вақти келган-келмаганини сўради.
«Энди Мессини Пеле ва Марадонадан ҳам юқори қўйиш мумкинми? У эришган ютуқлардан кейин бу ҳақда гапириш вақти келмадими?» — деди Невилл.
Унинг саволи Мессининг шахсий рекордлари, терма жамоадаги натижалари ва узоқ йиллар давомида юқори савияда ўйнаганига асосланган эди.
Рой Кин Роналдуни тилга олди
Невиллнинг саволига Рой Кин кутилмаган жавоб қайтарди.
«Ҳа, аммо у ҳали ҳам Криштиану Роналду даражасига етгани йўқ», — деди собиқ футболчи.
Шундан сўнг Кин кулиб юборган. Бу унинг сўзлари жиддий хулосадан кўра ҳазиломуз реплика бўлганини кўрсатди.
Кин «Манчестер Юнайтед»даги фаолияти ва Криштиану Роналду билан боғлиқлиги сабабли португалиялик футболчини тез-тез ҳимоя қилиб келиши билан ҳам танилган.
Невилл ҳали қатъий хулосага тайёр эмас
Гари Невилл Мессини футбол тарихининг мутлақ энг юқори поғонасига жойлаштириш масаласида эҳтиёткор фикр билдирди.
«Менимча, ҳозирча уни ана шу энг юксак поғонага қўйишга тайёр эмасмиз», — деди у.
Бу фикр футболдаги «энг буюк ўйинчи» баҳси ҳали ҳам очиқ қолаётганини кўрсатади. Чунки Пеле, Марадона, Месси ва Роналду турли даврларда, турли шароит ҳамда услубларда ўйнаган.
Мессининг турнирдаги натижалари баҳсни кучайтирди
Якунланган Жаҳон чемпионатида Лионель Месси жамоасининг асосий етакчиларидан бири бўлди.
Кўрсаткич
Натижа
Голлар
8 та
Голли узатмалар
4 та
Жами голли ҳаракат
12 та
Турнирдаги мақоми
Энг яхши ассистент
Аргентиналик футболчи миллий жамоалар иштирокидаги энг йирик турнирлар тарихида 20 та голлик маррадан ошган биринчи ўйинчига айланди.
Шунингдек, у Жаҳон чемпионатлари тарихида энг кўп учрашув ўтказган футболчи сифатида янги рекорд қайд этди.
Месси энг буюк футболчими?
Мессининг техник маҳорати, голлари, узатмалари ва узоқ йиллик барқарорлиги уни футбол тарихидаги энг буюк номлар қаторига олиб киргани шубҳасиз.
Бироқ уни Пеле, Марадона ёки Роналдудан устун қўйиш кўп жиҳатдан мухлисларнинг шахсий қарашига боғлиқ. Турли авлод вакилларини фақат рақамлар орқали таққослаш эса доимо ҳам тўлиқ манзарани бермайди.
Сизнингча, Лионель Месси футбол тарихидаги энг буюк ўйинчими ёки Пеле, Марадона ва Роналдудан бири устунми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…