53 жылдан бері қолын түсірмеген адам әлемді таңғалдырды
Үндістандық садху Амар Бхарати әлемдегі ең ерекше адамдардың бірі ретінде танымал. Ол 1973 жылдан бері оң қолын бір рет те түсірмеген. Бұл әрекет оның Шива құдайына берген анты мен бейбітшілік үшін жасаған дұғасының символы саналады.
Амар Бхарати бұрын қарапайым банк қызметкері болған. Оның отбасы, үйі, көлігі және үш ұлы бар еді. Алайда бір күні ол бүкіл өмірін тастап, өзін діни өмірге арнауға шешім қабылдады. Үш жылдан кейін әлемдегі зорлық-зомбылық пен соғыстарға қарсылықтың символы ретінде қолын көтеріп, оны енді ешқашан түсірмеуге ант етті.
Алғашқы жылдары қатты ауырсынуға төзген Амардың қолы уақыт өте келе мүлде қимылсыз болып қалды. Бүгінде ол қаласа да қолын түсіре алмайды — бұлшықеттері семіп, саусақ тырнақтары ұзарып, иіліп кеткен.
Соған қарамастан, Амар Бхарати өзін бақытты адам деп санайды. Оның айтуынша, бұл құрбандық оған рухани тыныштық пен ішкі үйлесім сыйлаған. Оның ерекше ерік-жігері Үндістандағы басқа садхуларға да шабыт берді. Олардың кейбірі қолдарын 7, 13, тіпті 25 жыл бойы көтеріп жүрген. Алайда қолын 53 жыл бойы түсірмеген рекордты осы уақытқа дейін ешкім қайталай алмады.
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