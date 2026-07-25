Севгининг ғалати намойиши: Ҳиндистондаги жуфтликнинг ўзини кўмаётгани акс этган видео баҳс уйғотмоқда
Ижтимоий тармоқларда Ҳиндистонда тасвирга олингани айтилаётган ноодатий видео кенг тарқалиб, фойдаланувчиларни ҳайратда қолдирди. Кадрларда бир жуфтлик бир-бирини маҳкам қучоқлаб, қўлларини ушлаган ҳолда ерга тушаётгани кўринади. Вазият ташқаридан қараганда, улар гўёки тириклайин кўмилаётгандек таассурот уйғотади.
Айрим интернет фойдаланувчилари бу ҳаракатни жуфтликнинг бир-бирига бўлган садоқати ва севгисини ифодаловчи рамзий маросим сифатида талқин қилмоқда. Бошқалар эса видеонинг асл мазмуни номаълум эканини таъкидлаб, шошилинч хулоса чиқармасликка чақирди.
Ҳозирча ҳодисанинг қаерда ва қандай шароитда юз бергани расман тасдиқланмаган. Шу сабабли видеодаги ҳолатни аниқ факт сифатида эмас, балки кадрларда шундай кўринаётган воқеа сифатида баҳолаш лозим.
…