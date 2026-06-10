Приложение Эволуте обновилось: теперь доступны запись на сервис и история поездок

·2·Авто
Приложение Эволуте обновилось: теперь доступны запись на сервис и история поездок

Российский бренд электромобилей Эволуте представил масштабное обновление своего мобильного приложения. Теперь пользователи могут отслеживать историю своих поездок и записываться на сервисное обслуживание прямо через смартфон. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Приложение, доступное в App Store и Google Play, предназначено для удаленного мониторинга состояния автомобиля, определения его геолокации и управления системами. Также в него интегрирована карта более чем 2 300 зарядных станций по всей России.

В разделе «История поездок», появившемся в новой версии, все маршруты водителя группируются по датам. Пользователь может выбрать любой день и просмотреть подробную информацию: время в пути, пройденное расстояние, расход энергии и изменение уровня заряда.

Маршрут отображается на интерактивной карте, а данные можно сортировать по неделям, месяцам или другим периодам. Это помогает анализировать эффективность вождения и точнее планировать будущие поездки.

Еще одно важное нововведение — функция «Запись на техническое обслуживание». Для этого достаточно выбрать удобный центр на карте, указать желаемую дату и время, а также пробег автомобиля. После отправки заявки дилерский центр свяжется с клиентом для подтверждения.

EvoluteЭлектромобильМобильное ПриложениеТехническое ОбслуживаниеРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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