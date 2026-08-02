Какова протяженность автодорог в Узбекистане? Ее хватило бы, чтобы опоясать Землю

·42·Авто
Какова протяженность автодорог в Узбекистане? Ее хватило бы, чтобы опоясать Землю

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Узбекистане превысила 42 тысячи километров. Представить эту цифру непросто: если вытянуть дороги страны в одну линию, они бы полностью обогнули земной шар по экватору и хватило бы еще примерно на 2 тысячи километров.

Однако этот статистический показатель охватывает не все улицы и внутренние дороги, а автодороги, входящие в определенную категорию.

Сколько дорог с твердым покрытием в Узбекистане?

По обновленным данным Национального статистического комитета, на конец 2025 года, то есть по состоянию на 1 января 2026 года, протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Узбекистане составила 42 054 километра.

Для сравнения:

  • на конец 2024 года — 41 888 километров;

  • на конец 2025 года — 42 054 километра;

  • годовой рост — 166 километров;

  • темп роста — около 0,4 процента.

Таким образом, за год сеть дорог общего пользования с твердым покрытием расширилась еще на 166 километров.

В среднем это означает, что в течение года новые дороги добавлялись практически каждые два дня примерно по одному километру.

Этих дорог хватит, чтобы обогнуть земной шар

По данным NASA, окружность земного шара по экватору составляет примерно 40 075 километров. Общая протяженность упомянутых дорог в Узбекистане превосходит это расстояние на 1 979 километров.

Иными словами, если бы 42 054-километровую дорогу удалось вытянуть в одну линию:

  1. можно было бы один раз полностью обогнуть земной шар по экватору;

  2. после этого осталось бы преодолеть еще около 2 тысяч километров пути.

Именно такое сравнение наглядно показывает, насколько велика эта цифра.

Статистика охватывает не все дороги

Здесь есть важный нюанс: 42 054 километра — это не общая протяженность всех автодорог в Узбекистане.

Согласно официальной методике, автомобильные дороги общего пользования являются государственной собственностью и открыты для всех участников дорожного движения. Следовательно, в эту цифру могут полностью не входить внутренние махаллинские улицы, дороги на территориях предприятий и некоторые ведомственные дороги.

Поэтому данный показатель правильно интерпретировать не как «все дороги страны», а как сеть дорог общего пользования с твердым покрытием.

Важна не только протяженность, но и качество

Расширение дорожной сети имеет важное значение для транспортного сообщения, связи между регионами, торговли и мобильности населения. Но простого увеличения числа километров недостаточно.

Для водителей и пассажиров огромную роль также играют:

  • состояние дорожного покрытия;

  • безопасность движения;

  • регулярный ремонт;

  • дорожные знаки и система освещения;

  • инфраструктура в городах и отдаленных районах.

В этом смысле результат в 42 054 километра отражает масштаб дорожной сети. А ее реальное влияние на жизнь населения зависит от качества дорог, их безопасности и того, насколько эффективно они обслуживаются.

Интересная картина за цифрой

Тот факт, что дороги общего пользования с твердым покрытием в Узбекистане при вытягивании в одну линию способны полностью обогнуть планету, — интересный факт, помогающий представить обычный статистический показатель.

Теперь возникает другой главный вопрос: улучшаются ли качество и безопасность дорог страны теми же темпами, какими растет их протяженность?

Изменилось ли состояние дорог в вашем регионе за последний год? Оставьте свое мнение в комментариях.

УзбекистанЗемляНАСА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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