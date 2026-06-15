Модели Меркедес-АМГ GLE и GLS получили новый двигатель В8 мощностью 627 л.с.

Немецкое подразделение Меркедес-АМГ значительно обновило флагманские версии своих самых популярных кроссоверов — GLE и GLS. Главным новшеством стала установка нового двигателя В8 с плоским коленчатым валом, вдохновленного миром автоспорта. Этот шаг призван укрепить позиции бренда в сегменте высокопроизводительных СУВ. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Новый мягкогибридный силовой агрегат, получивший название М117 Эво, пришел на смену двигателю предыдущего поколения. Инженеры Меркедес-АМГ в последнее время уделяют больше внимания совершенствованию традиционных двигателей В8, чем плагин-гибридным системам. Это изменение направлено не только на улучшение динамических характеристик автомобиля, но и на повышение топливной эффективности.

Технические возможности и характеристики нового двигателя

Особенность нового блока В8 заключается в измененном порядке работы цилиндров и конструкции, снижающей вибрации. Это обеспечивает плавную передачу мощности. Хотя сам двигатель выдает 604 л.с. и 850 Нм крутящего момента, 48-вольтовая мягкогибридная система (ИСГ) добавляет еще 23 л.с. В результате общие показатели мощности достигли впечатляющего уровня.

Благодаря новому силовому агрегату обе модели СУВ разгоняются от 0 до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Максимальная скорость автомобилей ограничена на отметке 280 км/ч (174 мили в час). Такие показатели выводят тяжелые кроссоверы на уровень спорткаров.

Изменения в управлении и внешнем виде

Техническая часть автомобилей также была адаптирована под высокую мощность. В частности, инженеры Меркедес-АМГ внедрили следующие обновления:

Улучшенная система Активе Риде Контрол снижает крены кузова в поворотах;

Передние и задние приводные валы усилены, чтобы выдерживать высокий крутящий момент нового двигателя В8;

Для модели GLS внедрена система блокировки задней оси для улучшения маневренности;

Установлена обновленная выхлопная система с функцией автоматической регулировки звука.

Внешний вид также претерпел заметные изменения. Новые версии моделей GLE и GLS оснащены радиаторной решеткой в стиле AMG, увеличенными воздухозаборниками и обновленной оптикой. Кроме того, предлагаются огромные колесные диски: 22-дюймовые для модели GLE 63 и 23-дюймовые для GLS 63.

На автомобильном рынке Узбекистана кроссоверы бренда Mercedes-Benz всегда считались престижными. Ожидается, что появление обновленных моделей GLE и GLS станет отличным выбором для поклонников мощных и роскошных автомобилей. Новые технологии обеспечивают уверенное поведение автомобиля как в городских условиях, так и на трассе.