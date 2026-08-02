Geely представила универсальный седан, работающий на бензине и спирте

Известный китайский автопроизводитель Geely официально представил седан Galaxy Старшине 6 ЭФ, оснащенный гибридной системой нового поколения, работающей на метаноле и электричестве. По данным Иксбт.ком, главной особенностью данной технологии является возможность заправки автомобиля как бензином, так и смесью спирта (метанола) в любых пропорциях через один топливный бак. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данная инновационная система основана на технологии автоматического определения состава топлива. Специальный датчик, установленный в автомобиле, оперативно анализирует концентрацию метанола в смеси. Полученные данные моментально передаются в блок электронного управления, который в режиме реального времени корректирует параметры впрыска и зажигания.

В результате работа двигателя идеально подстраивается под текущий состав топлива. Это избавляет водителя от необходимости специально следить или замерять соотношение бензина и метанола на автозаправочных станциях. Независимо от того, какая смесь залита, автомобиль самостоятельно распознает ее и выбирает оптимальный режим работы.

Технические новинки и зимние испытания

Новая гибридная установка также получила систему непосредственного впрыска топлива, работающую под давлением 350 бар. Эта технология обеспечивает более качественное распыление топливной смеси. В сочетании с новой системой зажигания и улучшенными калибровками это решило главную проблему метаноловых двигателей — теперь они запускются без проблем даже при экстремально низких температурах.

Перед выходом на рынок Geely провела серьезные и масштабные испытания данной технологии. По заявлению компании, продолжительность стендовых испытаний новой силовой установки превысила показатели обычных бензиновых двигателей ровно в 3,6 раза. Кроме того, общая дистанция дорожных тестов в различных климатических условиях и на разных видах метанолового топлива составила почти 2 миллиона километров.

Пока руководство Geely сохраняет в тайне информацию о дате начала продаж модели Galaxy Старшине 6 ЭФ, ее полных технических характеристиках и ценах. Тем не менее, ожидается, что это экологичное и экономичное решение вызовет большой интерес на автомобильном рынке.