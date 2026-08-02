Легендарное имя УАЗ Буханка официально подтверждено

Ульяновский автомобильный завод превратил неофициальное название, десятилетиями применявшееся в народе для его знаменитого внедорожного фургона, в официальный бренд. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальные данные, производитель официально закрепил имя «Буханка» за автомобилями, входящими в семейство «Старый грузовой ряд» (СГР). Этот шаг стал своеобразным символическим событием в истории отечественного автопрома, впервые народный термин получил юридический статус. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Процесс оформления и его история

Подготовительные работы к этим изменениям начались еще весной. В частности, в конце апреля 2026 года стало известно, что УАЗ подал в российское агентство по интеллектуальной собственности — Роспатент — официальные заявки на регистрацию товарных знаков «УАЗ Буханка» и UAZ Буханка. В результате принятых мер легендарное имя было полностью юридически оформлено и теперь нашло свое отражение в заводских документах.

Напомним, история прозвища «Буханка» уходит своими корнями в середину прошлого века. Это транспортное средство благодаря своей специфической форме с первых лет завоевало внимание покупателей и водителей. В свое время заводской индекс остался в тени, а народный термин превратился в настоящее название автомобиля.

История этого типа автомобилей начинается с 1958 года. Первый полноприводный фургон с повышенной проходимостью начал выпускаться именно на Ульяновском автозаводе как модель УАЗ-450, созданная на базе ГАЗ-69. Уже тогда его специфическая форма кузова принесла автомобилю прозвище «Буханка», напоминающее буханку хлеба.

Преемственность и значение модели

Со временем на базе ранних модификаций были созданы и другие версии. Сначала с конвейера сошли модели УАЗ-451, а затем и более усовершенствованные полноприводные автомобили УАЗ-452. Именно это поколение впоследствии стало фундаментом семейства СГР, производство которого продолжается по сей день.

Согласно данным, транспортные средства данного семейства, несмотря на изменения, претерпевавшие в течение десятилетий, сохранили свой первоначальный облик. Автомобили СГР непрерывно выпускаются уже более шестидесяти лет и по сей день остаются одной из самых узнаваемых и самобытных моделей российской автомобильной промышленности.