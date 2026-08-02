Конкуренция в мире кемпинга: сможет ли новый автодом Citroen побороться с Volkswagen Калифорниа

Среди автолюбителей и экспертов редко встречаются транспортные средства, которые получают всеобщее признание. Один из таких уникальных примеров — весящий 2,4 тонны, оснащенный дизельным двигателем и объединяющий в себе мобильную кухню оригинальный автодом. Подобные жилые фургоны на протяжении многих лет остаются транспортным средством мечты для любителей приключений. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает. По данным иксбт.ком

легендарная модель Volkswagen Калифорниа занимает абсолютное лидерство в своем классе уже более 75 лет. Истоки этого направления уходят к знаменитой модели Тйпе 2 кампер ван, представленной в 1950 году. Имя же Калифорниа впервые было широко представлено общественности в 2004 году, и за прошедшие с тех пор двадцать лет немецкий бренд сумел продать более 200 тысяч автомобилей этой серии.

Хотя в данном рыночном сегменте имеется множество конкурентоспособных моделей, создаваемых независимыми тюнерами, кемперы заводского производства выделяются своей надежностью. В частности, модель Mercedes-Benz Марко Поло подняла стандарты в этой сфере на еще более высокий уровень благодаря высокому уровню комфорта, дорогой отделке и пневматической подвеске.

Ценовая политика на рынке кемпинга и новая конкуренция

Тем не менее, Volkswagen Калифорниа всегда сохранял статус главного заводского кемпера, предназначенного для обычных путешественников и любителей семейного отдыха. Несмотря на это, стартовая стоимость данного транспортного средства поколения Т7 составляет около 65 тысяч фунтов стерлингов. Если покупатель желает сделать автомобиль по-настоящему комфортным, как дома, ему приходится тратить еще 10 тысяч фунтов стерлингов на различные дополнительные опции и пакеты отделки.

С этой точки зрения, способны ли новые альтернативные модели, выходящие на рынок, в частности кемперы от Citroen, предложить покупателям более доступную и удобную альтернативу — это в настоящее время вызывает жаркие споры среди автоэнтузиастов.

Главное преимущество таких автодомов заключается в том, что они всего за несколько минут превращаются из обычного городского микроавтобуса в комфортабельную мобильную виллу, рассчитанную на четырех человек. Несмотря на большой вес и медленный разгон, главная ценность такой техники заключается не в ее скорости, а в свободе и условиях для сна, которые она дарит во время путешествия.