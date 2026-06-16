Бовенсиепен Загато: новый шедевр в союзе основателей Алпина и итальянского дизайна

Семья Бовенсиепен, основатели бренда Алпина, открыла новую страницу в автомобильном мире. Передав права Алпина бренду BMW, они представили свой новый проект — Бовенсиепен Аутомобиле. Первым плодом этого проекта стала модель Бовенсиепен Загато, воплотившая в себе немецкую инженерию и изысканную итальянскую школу дизайна. Это не просто новая модель, а редкое произведение искусства для коллекционеров стоимостью 320 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Внешний облик автомобиля был разработан в Милане известным дизайнером Норихико Харадой. В основе Бовенсиепен Загато лежит BMW M4 Компетитион xDrive Конвертибле. Несмотря на мощную техническую базу М-серии, автомобиль позиционируется не для гоночных треков, а как роскошный GT (Гранд Турер) для комфортных путешествий на дальние расстояния. По данным Autocar, эта модель может стать достойной альтернативой таким престижным автомобилям, как Aston Martin ДБ12 С.

Технические решения и особенности дизайна

Естественно, многих заинтересует, почему в качестве основы был выбран кабриолет. По словам главы компании Андреаса Бовенсипена, этот выбор позволил сохранить дизайн без стоек. Кроме того, это создало условия для установки крыши с «двойным пузырем» (дубле-буббле), которая с 1948 года является визитной карточкой бренда Загато, без повреждения монокока донора. В результате органичное соединение крыши с задним стеклом придало автомобилю особый шарм.

Кузов автомобиля состоит из 12 панелей, полностью выполненных из углеродного волокна (карбона). Примечательно, что после удаления механизма складной крыши донора общий вес новых карбоновых деталей кузова составил всего 50 килограммов. Капот был удлинен на 100 мм по сравнению с BMW M4, что придает автомобилю более агрессивный и в то же время элегантный вид. Передние фары расположены в самой низкой точке, которую позволила архитектура BMW.

Интерьер и характеристики вождения

Интерьер Бовенсиепен Загато отделан кожей высшего качества, обеспечивающей максимальный комфорт для водителя и пассажиров. Хотя автомобиль проходил испытания на гоночной трассе Салзбургринг, его главная сила заключается в высокой тяге и плавности хода. Это «дорожный автомобиль», созданный в верности традициям Алпина, где вместо жесткой спортивной подвески сделан акцент на более мягком и роскошном управлении.

Некоторые технические особенности данной модели включают:

Легкие кузовные панели из чистого углеродного волокна;

Мощный двигатель и система xDrive от модели BMW M4 Компетитион;

Уникальные аэродинамические решения в стиле Загато;

Эксклюзивный интерьер и детали ручной работы.

Бовенсиепен Загато — это не просто модифицированный BMW, а результат сотрудничества двух великих имен в истории автомобилестроения. Благодаря своей стоимости и ограниченному тиражу он, несомненно, вызовет большой интерес среди автолюбителей и коллекционеров. Хотя такие эксклюзивные модели редко встречаются на рынке Узбекистана, для поклонников Алпина и Загато эта новость имеет большое значение.