Легендарная итальянская компания Ferrari планирует в начале июля этого года представить широкой общественности свою очередную революционную модель. Генеральный директор компании Бенедетто Винья на конференции в Лас-Вегасе сообщил, что этот загадочный проект воплотит в себе богатое наследие бренда и современные технологии. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

По словам Бенедетто Виньи, презентация нового автомобиля назначена на 4 июля. Эта дата не только совпадает с Днем независимости в США, но и приходится на один из самых престижных этапов календаря Формулы-1 — Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Это свидетельствует о том, что Ferrari стремится вызвать большой резонанс как в коммерческом, так и в спортивном мире с помощью новой модели.

Гармония традиций и инноваций

Технические характеристики новой модели пока держатся в секрете, однако Винья остановился на ее концептуальных аспектах. «Через несколько недель мы покажем наш новый продукт, который объединяет ценности прошлого с взглядом в будущее. Один наш глаз в прошлом, другой в будущем, но разум один — мы должны привести их к единому целому», — подчеркнул глава компании.

Это заявление вызвало множество предположений среди поклонников Ferrari и автомобильных экспертов. Некоторые аналитики ожидают современную интерпретацию одной из классических моделей бренда, в то время как другие полагают, что речь идет о суперкаре на совершенно новой платформе.

Руководство Ferrari вновь подтвердило стратегию сохранения свободы выбора для клиентов. Компания параллельно работает над моделями с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), гибридными системами и полностью электрическими силовыми установками. Это важно и для таких рынков, как Узбекистан, с различным климатом и инфраструктурой, так как клиенты смогут выбирать технологию в зависимости от своих потребностей.

Шаг в сторону электрификации

Напомним, что после недавнего анонса проекта Луке — первой пятиместной и полностью электрической модели Ferrari — бренд подвергся некоторой критике со стороны консерваторов. Станет ли июльская презентация продолжением этого направления или нет, пока неизвестно. Однако Бенедетто Винья отметил, что основная философия бренда — освоение новых технологий через призму потребностей клиентов.

По данным международных изданий, включая иксбт.ком, Ferrari может широко использовать в своей новой модели искусственный интеллект и цифровые решения для повышения эффективности бизнеса. Это показывает, что бренд стремится к лидерству не только в скорости, но и в интеллектуальном управлении.