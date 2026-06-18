Ferrari представит в июле новый суперкар, объединяющий прошлое и будущее

·19·Авто
Ferrari представит в июле новый суперкар, объединяющий прошлое и будущее

Легендарная итальянская компания Ferrari планирует в начале июля этого года представить широкой общественности свою очередную революционную модель. Генеральный директор компании Бенедетто Винья на конференции в Лас-Вегасе сообщил, что этот загадочный проект воплотит в себе богатое наследие бренда и современные технологии. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

По словам Бенедетто Виньи, презентация нового автомобиля назначена на 4 июля. Эта дата не только совпадает с Днем независимости в США, но и приходится на один из самых престижных этапов календаря Формулы-1 — Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Это свидетельствует о том, что Ferrari стремится вызвать большой резонанс как в коммерческом, так и в спортивном мире с помощью новой модели.

Гармония традиций и инноваций

Технические характеристики новой модели пока держатся в секрете, однако Винья остановился на ее концептуальных аспектах. «Через несколько недель мы покажем наш новый продукт, который объединяет ценности прошлого с взглядом в будущее. Один наш глаз в прошлом, другой в будущем, но разум один — мы должны привести их к единому целому», — подчеркнул глава компании.

Это заявление вызвало множество предположений среди поклонников Ferrari и автомобильных экспертов. Некоторые аналитики ожидают современную интерпретацию одной из классических моделей бренда, в то время как другие полагают, что речь идет о суперкаре на совершенно новой платформе.

Руководство Ferrari вновь подтвердило стратегию сохранения свободы выбора для клиентов. Компания параллельно работает над моделями с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), гибридными системами и полностью электрическими силовыми установками. Это важно и для таких рынков, как Узбекистан, с различным климатом и инфраструктурой, так как клиенты смогут выбирать технологию в зависимости от своих потребностей.

Шаг в сторону электрификации

Напомним, что после недавнего анонса проекта Луке — первой пятиместной и полностью электрической модели Ferrari — бренд подвергся некоторой критике со стороны консерваторов. Станет ли июльская презентация продолжением этого направления или нет, пока неизвестно. Однако Бенедетто Винья отметил, что основная философия бренда — освоение новых технологий через призму потребностей клиентов.

По данным международных изданий, включая иксбт.ком, Ferrari может широко использовать в своей новой модели искусственный интеллект и цифровые решения для повышения эффективности бизнеса. Это показывает, что бренд стремится к лидерству не только в скорости, но и в интеллектуальном управлении.

FerrariСуперкарАвтоBenedetto VignaИнновации
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новый Mini Купер: насколько изменилась бензиновая версия легендарного хэтчбека?Новый Mini Купер: насколько изменилась бензиновая версия легендарного хэтчбека?Сегодня, 09:26Масерати обновляет свои самые популярные модели: Грантурисмо и Грекале стали агрессивнееМасерати обновляет свои самые популярные модели: Грантурисмо и Грекале стали агрессивнееСегодня, 08:27Дакиа представляет Нев Спринг — один из самых доступных электромобилейДакиа представляет Нев Спринг — один из самых доступных электромобилейСегодня, 08:20Король доступных кроссоверов: новый Дакиа Дустер укрепляет свои позицииКороль доступных кроссоверов: новый Дакиа Дустер укрепляет свои позицииСегодня, 06:21Обновленный УАЗ Патриот проходит финальные испытания: новый двигатель и измененный дизайнОбновленный УАЗ Патриот проходит финальные испытания: новый двигатель и измененный дизайнСегодня, 05:28Дефицит кроссоверов Соларис ХК на российском рынке: цены растутДефицит кроссоверов Соларис ХК на российском рынке: цены растутСегодня, 03:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая