Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае

·26·Авто
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае

Китайский автоконцерн Chery объявил о предоставлении пожизненной гарантии на аккумуляторы и электродвигатели для своих электромобилей и гибридных моделей. Это решение демонстрирует не только уверенность бренда в своей продукции, но и фундаментальные изменения стандартов безопасности на мировом авторынке. Данная привилегия распространяется на транспортные средства, оснащенные фирменными батареями Рхино. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Этот шаг связан с вступлением в силу в Китае стандарта GB38031-2025, который считается одним из самых строгих требований безопасности в мире. По словам представителей Chery, батареи серии Рхино уже полностью соответствуют этим новым нормативам. По данным Иксбт.ком, новые стандарты предъявляют беспрецедентные требования к тепловой стабильности и механической прочности аккумуляторов.

Новые стандарты безопасности: Двухчасовая стойкость

Согласно новым правилам, которые станут обязательными для всех производителей с 1 июля 2026 года, в случае возникновения теплового разгона (процесса самовозгорания) аккумулятор должен не взрываться и не выделять открытое пламя как минимум в течение двух часов. Этого времени достаточно для прибытия пожарных или устранения опасности.

Еще одно важное требование для безопасности пассажиров заключается в том, что в случае неисправности дым не должен проникать в салон автомобиля как минимум в течение пяти минут. Это позволяет водителю и пассажирам безопасно покинуть транспортное средство. Кроме того, батареи должны выдерживать удары стального шара диаметром 30 мм с энергией 150 Джоулей, то есть испытываются на невозгорание даже при механическом повреждении.

Компания Chery не только увеличила срок гарантии, но и сделала радикальное обещание. Если тепловая проблема или пожар в автомобиле возникнут именно из-за заводского брака батареи, компания обязуется заменить клиенту автомобиль на точно такую же новую модель. Подобные гарантии пока действуют только для первых владельцев и машин, используемых в некоммерческих целях.

Технологии будущего и конкуренция

Компания продолжает сотрудничество в области аккумуляторов с такими гигантами, как КАТЛ и Готион. Следующим этапом стратегии Chery является переход на массовое производство твердотельных батарей (солид-стате) в 2027 году. Эта технология отличается большей безопасностью и более высокой емкостью по сравнению с нынешними литий-ионными батареями.

Эта инициатива бренда Chery, который также активно работает на рынке Узбекистана, наверняка повлияет и на других производителей. Например, компания NIO также выступила с предложением увеличить гарантию на батареи до 15 лет. Подобная «гонка гарантий» среди китайских производителей способствует повышению доверия потребителей к электромобилям.

В рамках новых правил батареи должны успешно проходить тесты на короткое замыкание даже после 300 циклов быстрой зарядки. Это гарантирует, что уровень безопасности электромобилей не снизится при длительной эксплуатации.

CheryЭлектромобильАккумуляторБезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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