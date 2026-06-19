Volkswagen на грани кризиса: концерн планирует уволить 50 тысяч сотрудников

Концерн Volkswagen, считающийся символом европейского автопрома, переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории. Руководство компании на фоне жесткой конкуренции на глобальном рынке и падения финансовых показателей приняло решение сократить почти 50 тысяч рабочих мест к 2030 году. Эти меры рассматриваются не просто как способ снижения затрат, а как стратегический шаг для обеспечения выживания компании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Глава концерна Оливер Блуме официально подтвердил, что нынешняя бизнес-модель изжила себя и не соответствует новым реалиям. Согласно внутреннему опросу, проведенному изданием Манагер Магазин, шестеро из девяти членов совета директоров Volkswagen считают текущее состояние компании «опасно угрожающим существованию». Остальные оценили ситуацию как крайне напряженную, при этом никто не говорил о стабильности.

Сокращение рабочих мест и объемов производства

Согласно плану, основные сокращения коснутся самого бренда Volkswagen и охватят почти 35 тысяч сотрудников. К концу 2026 года планируется сократить штат на 19 тысяч человек. Стоит отметить, что уже сейчас около 28 тысяч сотрудников подписали соглашения о добровольном увольнении. Ожидается, что эти процессы станут серьезным ударом по экономике Германии, так как недавно компания впервые за свою 88-летнюю историю была вынуждена закрыть завод в Дрездене.

Наряду с рабочей силой, значительно сократятся и производственные мощности. К 2030 году объем производства автомобилей на заводах в Европе сократится до 500 тысяч единиц в год. Аналогичный показатель установлен и для китайского рынка. В итоге Volkswagen будет производить почти на миллион автомобилей в год меньше в глобальном масштабе.

Финансовые потери и давление на рынках

Финансовые отчеты компании наглядно демонстрируют масштаб кризиса. По итогам первого квартала 2026 года чистая прибыль Volkswagen снизилась на 28,4%, составив 1,56 миллиарда евро. Операционная прибыль упала на 14%, опустившись до 2,5 миллиардов евро. Показатели поставок автомобилей также снизились на 4%.

В качестве основных причин кризиса можно выделить следующие:

усиление конкуренции с местными производителями электромобилей на рынке Китая;

резкое падение объемов продаж в Северной Америке;

трудности в процессе перехода от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям;

высокие производственные затраты и логистические проблемы.

Для рынка Узбекистана бренд Volkswagen также имеет важное значение. Хотя в нашей стране лидируют такие бренды, как BYD и Chevrolet, интерес к моделям Volkswagen всегда оставался высоким. В условиях глобального кризиса пересмотр ценовой политики и стратегии вывода новых моделей может оказать влияние и на региональные рынки.

По мнению экспертов, Volkswagen сейчас проходит через период самой тяжелой трансформации. Если компания не сможет оптимизировать расходы и вернуть лидерство в технологической гонке, будущее этого гиганта европейского автопрома может оказаться под вопросом.