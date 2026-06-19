Кроссовер Li Auto Л8 официально выходит на рынок СНГ: возможности премиального гибрида

Популярный китайский бренд Li Auto, производитель премиальных электромобилей и гибридов, готовится к официальному выводу своей следующей модели на рынок СНГ. Ожидается, что кроссовер Л8 в ближайшее время появится в дилерских сетях региона. Этот шаг является частью стратегии бренда по укреплению позиций на внешних рынках и переводу неофициальных потоков, поступающих через «параллельный импорт», в системные продажи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По словам представителей Li Auto, точные сроки поставок зависят от завершения процессов сертификации автомобиля. Крупные дилерские холдинги России, в частности компания «Рольф», предполагают, что официальные продажи данной модели будут запущены к сентябрю-октябрю 2026 года. Важно отметить, что речь идет именно о дилерской сети, гарантированной производителем.

Технические характеристики и мощность

Модель Li Auto Л8 представляет собой среднеразмерный кроссовер, занимающий в иерархии бренда место между моделями Л7 и Л9. Автомобиль оснащен современной гибридной системой, приводимой в движение двумя электродвигателями. Суммарная мощность системы составляет 449 л.с., что обеспечивает тяжелому кроссоверу отличную динамику.

Одной из сильнейших сторон данной модели является запас хода. Только на электроэнергии автомобиль может проехать 235 км. В гибридном режиме, где двигатель внутреннего сгорания выполняет роль генератора, общий запас хода достигает 1180 км. Этот показатель является очень привлекательным предложением для водителей, предпочитающих дальние поездки.

Цены и рыночная конъюнктура

На данный момент на региональном рынке официально представлены модели Л6, Л7 и Л9 бренда Li Auto. Что касается цен, то, по данным иксбт.ком, самая доступная модель Л6 начинается примерно от 6,89 млн рублей. Флагман Л9 Ultra оценивается в районе 9,49 млн рублей. Ожидается, что цена новой модели Li Auto Л8 будет находиться в этом же диапазоне.

Для автомобильного рынка Узбекистана модели Li Auto также не новы. Хотя официальные дилерские центры только начинают формироваться, количество кроссоверов этого бренда на дорогах постоянно растет. Запуск официальных поставок на рынке СНГ поможет системно решить вопросы сервисного обслуживания, обеспечения запчастями и обновления программного обеспечения.

В заключение можно сказать, что выход кроссовера Li Auto Л8 на официальный рынок усилит конкуренцию в сегменте премиальных гибридов. Это позволит пользователям не только пользоваться современными технологиями, но и получать прямую гарантию от производителя.