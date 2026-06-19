Mini Джохн Купер Воркс: последний герой эпохи хэтчбеков с ДВС

·2·Авто
Mini Джохн Купер Воркс: последний герой эпохи хэтчбеков с ДВС

В то время как автомобильная промышленность стремительно переходит на электромобилизацию, компактных и мощных моделей, сохранивших классическое удовольствие от вождения, становится всё меньше. Новый Mini Джохн Купер Воркс (ДжКВ) не только продолжает традиции бренда, но и претендует на роль одного из последних представителей сегмента «хот-хатч» (горячих хэтчбеков) с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение передает.

Согласно анализу, проведенному совместно с известным британским журналом Классик & Спортс Кар, ожидается, что эта модель в будущем станет настоящей находкой для коллекционеров. Конкуренция в этом сегменте рынка практически исчезла. Например, ожидается вывод из продажи таких сильных соперников, как Toyota ГР Ярис, цена которых значительно выше — около 48 000 фунтов стерлингов. Mini ДжКВ же выделяется своей доступностью и техническими возможностями.

Технические характеристики и динамика разгона

Под капотом нового Mini ДжКВ расположен знакомый по модели Купер С, но значительно модернизированный 2,0-литровый турбомотор. Этот агрегат выдает 228 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Такая мощность позволяет компактному автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 6,1 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч.

Цена автомобиля начинается от 33 550 фунтов стерлингов, что сегодня почти равно стоимости среднеразмерных китайских электромобилей. Однако ощущения от вождения, которые дарит Mini, трудно найти в любом кроссовере. Его маневренность и устойчивость в поворотах — характерные черты настоящих спорткаров.

Удовольствие от вождения и современные ограничения

Инженеры Mini ДжКВ постарались сделать автомобиль максимально «живым». Хотя жесткость подвески может немного утомлять при поездках на дальние расстояния, на извилистых дорогах автомобиль чувствует себя как рыба в воде. Система электронного контроля устойчивости (ЭСК), хоть и не отключается полностью, не ограничивает свободу водителя и выступает в роли умного помощника в опасных ситуациях.

На автомобильном рынке Узбекистана бренд Mini также ценится за свою компактность и премиальный статус. Особенно в городских пробках и на узких улицах такие маневренные автомобили имеют большое преимущество. Модели вроде Mini ДжКВ — это не просто средство передвижения, но и способ отражения индивидуального стиля владельца.

В заключение можно сказать, что Mini Джохн Купер Воркс — это красивый финал эпохи бензиновых двигателей. Вскоре такие малолитражные, но высокомощные автомобили полностью уступят место моделям с электрической трансмиссией. Поэтому текущая модель представляет ценность не только для вождения, но и в качестве инвестиции.

MiniJCWАвтомобильСпорткарHatchback
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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