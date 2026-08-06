Nissan Qashqai е-Повер установил рекорд, проехав 2000 километров на одном баке

Японский автопроизводитель Nissan вошёл в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему популярному кроссоверу Nissan Qashqai. По данным иксбт.ком, автомобиль с гибридной системой е-Повер проехал почти 2000 километров на одном топливном баке без дополнительной подзарядки. Это абсолютный рекорд среди серийных кроссоверов с увеличенным запасом хода (EREV), не использующих зарядку от внешней электросети. Об этом Иксбт.ком сообщает об этом.

Испытание прошло в уникальных и крайне сложных условиях. Рекордный заезд по территории Колумбии состоялся 14–17 июля и начался в столице страны, Боготе. Примечательно, что город расположен на высоте 2640 метров над уровнем моря, а завершился маршрут на побережье Карибского моря. По пути испытателям пришлось преодолеть различные климатические зоны и сложные дорожные условия.

Уникальный маршрут и возможности технологии е-Повер

Компания не раскрыла точный маршрут и средний расход топлива, однако отметила, что значительная часть поездки проходила по протяжённым спускам. Это позволило автомобилю максимально эффективно использовать систему рекуперативного торможения. В процессе энергия возвращалась в аккумулятор, что значительно снижало расход топлива.

Qashqai е-Повер имеет уникальную техническую конструкцию: под капотом установлен 1,5-литровый трёхцилиндровый турбодвигатель мощностью 154 л. с. Однако этот двигатель внутреннего сгорания механически не связан с колёсами. Он работает исключительно как генератор, снабжая электроэнергией аккумулятор ёмкостью 2,1 кВт·ч. Автомобиль приводит в движение мощный электромотор мощностью 188 л. с. и крутящим моментом 330 Н·м.

Повседневный комфорт и предыдущие достижения

Благодаря такой необычной схеме кроссовер разгоняется и управляется подобно полноценному электромобилю. При этом водителю не приходится искать зарядные станции по пути — достаточно обычных автозаправок. По заявлению представителей Nissan, этот результат ещё раз наглядно продемонстрировал огромный потенциал технологии е-Повер в реальных дорожных условиях.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Nissan Qashqai попадает в Книгу рекордов Гиннесса. Два года назад этот кроссовер установил рекорд, совершив самый высокий в мире автомобильный банги-джампинг с высоты 65 метров. Нынешний результат доказал, что модель лидирует не только в экстремальных испытаниях, но и по экономичности.