Nissan Qashqai е-Повер установил рекорд, проехав 2000 километров на одном баке

·229·Авто
Nissan Qashqai е-Повер установил рекорд, проехав 2000 километров на одном баке

Японский автопроизводитель Nissan вошёл в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему популярному кроссоверу Nissan Qashqai. По данным иксбт.ком, автомобиль с гибридной системой е-Повер проехал почти 2000 километров на одном топливном баке без дополнительной подзарядки. Это абсолютный рекорд среди серийных кроссоверов с увеличенным запасом хода (EREV), не использующих зарядку от внешней электросети. Об этом Иксбт.ком сообщает об этом.

Испытание прошло в уникальных и крайне сложных условиях. Рекордный заезд по территории Колумбии состоялся 14–17 июля и начался в столице страны, Боготе. Примечательно, что город расположен на высоте 2640 метров над уровнем моря, а завершился маршрут на побережье Карибского моря. По пути испытателям пришлось преодолеть различные климатические зоны и сложные дорожные условия.

Уникальный маршрут и возможности технологии е-Повер

Компания не раскрыла точный маршрут и средний расход топлива, однако отметила, что значительная часть поездки проходила по протяжённым спускам. Это позволило автомобилю максимально эффективно использовать систему рекуперативного торможения. В процессе энергия возвращалась в аккумулятор, что значительно снижало расход топлива.

Qashqai е-Повер имеет уникальную техническую конструкцию: под капотом установлен 1,5-литровый трёхцилиндровый турбодвигатель мощностью 154 л. с. Однако этот двигатель внутреннего сгорания механически не связан с колёсами. Он работает исключительно как генератор, снабжая электроэнергией аккумулятор ёмкостью 2,1 кВт·ч. Автомобиль приводит в движение мощный электромотор мощностью 188 л. с. и крутящим моментом 330 Н·м.

Повседневный комфорт и предыдущие достижения

Благодаря такой необычной схеме кроссовер разгоняется и управляется подобно полноценному электромобилю. При этом водителю не приходится искать зарядные станции по пути — достаточно обычных автозаправок. По заявлению представителей Nissan, этот результат ещё раз наглядно продемонстрировал огромный потенциал технологии е-Повер в реальных дорожных условиях.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Nissan Qashqai попадает в Книгу рекордов Гиннесса. Два года назад этот кроссовер установил рекорд, совершив самый высокий в мире автомобильный банги-джампинг с высоты 65 метров. Нынешний результат доказал, что модель лидирует не только в экстремальных испытаниях, но и по экономичности.

NissanQashqaiАвтоновостиРекордГибрид
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Реклама фильмов в автомобилях BMW возмущает водителейРеклама фильмов в автомобилях BMW возмущает водителейСегодня, 17:25Правительство Великобритании обсуждает смягчение планов по продажам электромобилейПравительство Великобритании обсуждает смягчение планов по продажам электромобилейСегодня, 17:24Представлен Geely Monjaro Plus: характеристики нового флагманского кроссовераПредставлен Geely Monjaro Plus: характеристики нового флагманского кроссовераСегодня, 16:23Бренд Смарт возвращается на рынок городских автомобилейБренд Смарт возвращается на рынок городских автомобилейСегодня, 15:21Toyota временно приостанавливает работу заводов в ЯпонииToyota временно приостанавливает работу заводов в ЯпонииСегодня, 07:58Skoda Эняк вРС: способен ли он объединить повседневность и удовольствиеSkoda Эняк вРС: способен ли он объединить повседневность и удовольствиеВчера, 20:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов