Mercedes-Benz на грани кризиса: сотрудники могут работать больше за меньшие деньги

·1·Авто
Mercedes-Benz на грани кризиса: сотрудники могут работать больше за меньшие деньги

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz принимает резкие меры по экономии с целью сохранения своей финансовой стабильности. Стало известно, что руководство компании планирует пересмотреть условия труда почти 90 тысяч сотрудников в Германии. Ожидается, что эти изменения повлияют не только на заработную плату, но и непосредственно на продолжительность рабочего времени. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным издания Аутомобилвоче, Mercedes-Benz рассматривает возможность задержки выплат очередных бонусов, предусмотренных коллективным договором. Эти выплаты, составляющие примерно 18% от месячного оклада сотрудников, изначально должны были быть произведены в июле текущего года, однако теперь этот срок может быть перенесен на следующий год. Примечательно, что такое решение было принято без согласования с профсоюзами.

Рабочее время увеличится, а зарплата останется прежней

Согласно внутренним обсуждениям в компании, предлагается увеличить стандартную рабочую неделю с нынешних 35 до 40 часов. При этом размер заработной платы сотрудников останется неизменным. Если этот сценарий будет реализован, каждому работнику придется трудиться бесплатно дополнительно 260 часов в год. Ожидается, что это вызовет серьезное недовольство среди персонала.

Председатель производственного совета Mercedes-Benz резко выступил против этих инициатив. Он подчеркнул, что подобные меры не способствуют повышению конкурентоспособности компании. Напротив, для устойчивого развития бренда необходимо не перегружать сотрудников, а поддерживать инновации, привлекательные модели и квалифицированных специалистов.

Подобные кризисные ситуации в европейской автомобильной промышленности не ограничиваются только Mercedes-Benz. Ранее распространялись сообщения о том, что концерн Volkswagen может закрыть четыре завода в Германии и уволить почти 100 тысяч сотрудников. Это свидетельствует о том, что традиционные автопроизводители региона находятся под серьезным давлением.

Основные причины кризиса

По мнению экспертов, на снижение финансовых показателей европейских брендов влияет несколько факторов:
  • Высокие импортные пошлины и торговые барьеры;
  • Спрос на электромобили оказался ниже ожидаемого;
  • Резкое сокращение продаж на китайском рынке, который считается стратегически важным для компании.

Цифры также подтверждают серьезность ситуации. По итогам 2025 года операционная прибыль подразделения Mercedes-Benz Карс упала с 8,7 млрд евро до 4,8 млрд евро. Общая прибыль всей группы сократилась с 13,7 млрд до 8,2 млрд евро. Это вынуждает руководство принимать жесткие меры по оптимизации расходов.

Эти новости значимы и для рынка Узбекистана, так как изменения в глобальной стратегии и ценовой политике таких премиум-брендов, как Mercedes-Benz, могут напрямую повлиять на экспортные рынки, включая регион Центральной Азии. На данный момент компания пытается восстановить свою финансовую стабильность за счет сокращения затрат.

Mercedes-BenzАвтомобилиКризисГерманияЭкономика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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